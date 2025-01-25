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Новости
Новый Audi RS 7 станет супергибридом с двигателем V6
Лифтбек лишится V8, но прибавит в производительности
Новости
Видео: Audi RS 7 Performance и BMW M3 Touring сошлись в дрэге
Новости
Audi RS 7 получила 710-сильную версию RS7-S
Новости
Лимитированный Audi RS 4 Competition свели в гонке с Audi RS 7 Performance
30 апреля 2024, 10:00
Видео: доработанная Audi RS 3 бросила вызов стандартной Audi RS 7 Performance
Стоковая машина сразилась с тюнинговой
Видео: два «заряженных» лифтбека и один суперседан сразились в гонке по прямой
Участниками гонки стали модели Audi, BMW и Mercedes-AMG
7 апреля 2024, 18:30
Новости
Александр Пономарёв
16 сентября 2023, 9:30
Audi RS 6 и Audi RS 7 получили экстремальные 1000-сильные версии
Повысить мощность можно у лимитированной модификации Legacy Edition
10 сентября 2023, 12:00
Флагманские RS-версии Audi свели в гонке по прямой
Все три автомобиля — в версиях Pefrormance или Competition Plus
22 июля 2023, 9:30
Audi RS 7 получила лимитированную 760-сильную версию
Legacy Edition приурочена к юбилею модели
29 ноября 2022, 10:37
Audi RS 6 Avant и RS 7 Sportback получили 630-сильную версию performance
До ста такие машины разгоняются за 3,4 секунды
9 июля 2022, 16:30
Audi сделала очень редкий и очень чёрный RS 7
Модель обзавелась очередной спецверсией в своей истории
Audi RS: лифтбэк или универсал?
Как не пожалеть о своем выборе, когда он стоит между Audi RS 6 и Audi RS 7
1 апреля 2022, 8:20
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Холодные игры
Ездим боком на RS-моделях и электрокарах Audi по замерзшему озеру
15 марта 2022, 8:00
Репортаж
Алексей Моторов
Дрэг-гонка Audi: RS 6 Avant против RS 7 Sportback
«Заряженные» Audi RS устроили дуэль на мокрой трассе
7 февраля 2021, 14:14
Новости
Сергей Ильин
2 февраля 2021, 19:06
Audi назвала рублевые цены RS 6 Avant и RS 7 Sportback
Стоимость «заряженных» новинок стартует с 9 395 000 рублей
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