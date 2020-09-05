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Биполярка Audi RS: лифтбэк или универсал?
Как не пожалеть о своем выборе, когда он стоит между Audi RS 6 и Audi RS 7
Репортаж
Холодные игры
Новости
Дрэг-гонка Audi: RS 6 Avant против RS 7 Sportback
Новости
Audi назвала рублевые цены RS 6 Avant и RS 7 Sportback
5 сентября 2020, 23:32
Новые Audi RS6, RS7 и RS Q8 форсировали до 1001 силы и 1250 Нм
Филиал ателье MTM запустил продажи безумного тюнинг-кита
Новый Audi RS7 прокачали до 962 сил и разогнали до 363 километров в час
Мастерская HGP Turbo предложила тюнинг-кит для немецкого лифтбека
10 августа 2020, 0:01
Новости
Сергей Ильин
20 июня 2020, 18:18
Дрэг-гонка лифтбеков: новый Audi RS7 против Mercedes-AMG GT 63 S
Блогеры сравнили динамику «заряженных» немецких пятидверок
2 апреля 2020, 12:05
Audi RS7 превратили в 740-сильный суперкар
Тюнеры увеличили мощностью мотора V8
14 марта 2020, 17:17
Дрэг-гонка: новая Audi RS7 и Bentley Flying Spur против Panamera Turbo S
«Заряженные» модели концерна Volkswagen посоревновались в скорости с новым Bentley
14 сентября 2019, 23:59
Самые мощные версии Audi RS нужно будет заряжать от розетки
Первым подзаряжаемым гибридом Audi Sport может стать новый универсал RS6
10 сентября 2019, 10:57
Audi RS7 Sportback стал 600-сильным гибридом
Лифтбек впервые обзавелся расширенным кузовом и пятиместным салоном
10 июля 2019, 12:27
Бронированный Audi RS7 Sportback оказался быстрее обычного лифтбека
Автомобиль стал тяжелее на 91 килограмм, но «выстреливает» до сотни на 0,8 секунд быстрее
22 декабря 2017, 13:56
Сфотографирован прототип нового 600-сильного хэтчбека Audi RS7
Автомобиль заметили в огромными карбон-керамическими тормозами
Посмотрите, как «Мерседес» E 63 S и Audi RS7 пытаются выиграть гонку у Nissan GT-R
Три «заряженных» автомобиля сравнили в гонке на дрэговой прямой
28 сентября 2017, 16:40
Новости
Алексей Носаченко
25 сентября 2017, 12:32
Audi RS7 станет 710-сильным гибридом
Хэтчбек оснастят силовыми установками от Porsche Panamera
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