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Audi A6

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Китайцы раскрыли обновленную Audi A6
Пятое поколение бизнес-седана Audi готовится к рестайлингу
Тест-драйв
Audi A6 и BMW 5
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В России отзывают новые Audi из-за опасного дефекта
Новости
Audi показала, каким будет A6 следующего поколения
17 апреля 2021, 23:32
Внешность электрической Audi A6 раскрыли до премьеры
Официальные снимки электроседана A6 e-tron слили в Сеть до презентации
Audi переведёт на электротягу будущие поколения А4 и А6
К концу текущего десятилетия A4 и A6 станут электромобилями
30 января 2021, 16:00Новости
Александр Пономарёв
4 августа 2020, 14:54
Audi назвала рублевые цены на универсал A6 allroad quattro
Новинка доступна в шести модификациях и с двумя моторами
21 июля 2020, 16:18
В России отзывают более тысячи Audi, которые могут загореться
У 1 346 автомобилей обнаружили проблему со стартер-генератором
16 июля 2020, 12:54
В России появится юбилейная версия Audi A6 allroad quattro
На страну выделили всего 50 автомобилей в исполнении 20 Years Edition
30 июня 2020, 11:36
В России отзывают автомобили Audi
Ремонт потребовался моделям A3 и A6, проданным в стране в период с 2017 по 2019 год
3 июня 2020, 13:41
Объявлены цены на универсал Audi A6 в России
Дилеры уже принимают заказы на новинку, а в автосалонах автомобили появятся в августе
7 мая 2020, 13:34
Audi обновила почти все модели. Правда, не в России
Американский офис марки рассказал об изменения в машинах 2021 модельного года
27 апреля 2020, 17:14
Универсал Audi A6 теперь можно заряжать от розетки
Avant-вариант обзавелся гибридной версией с функцией подзарядки
Audi привезёт в Россию новые S6, S7 и кросс-универсал A6 allroad
В России сертифицированы новые модификации семейства A6/A7
18 марта 2020, 12:58Новости
Сергей Ильин
18 января 2020, 12:00
Audi не собирается писать некролог седанам
В компании считают, что седаны будут актуальны всегда
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