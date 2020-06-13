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Audi S8

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Дрэг-гонка: Audi S8 против Audi RS 6 Avant
Универсал и флагманский седан Audi померились силами на прямой
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У российских Audi нашли серьезный заводской дефект
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Сокровища таинственной коллекции
Новости
Дрэг-гонка: новая Audi S8 против Bentley Flying Spur
13 июня 2020, 15:15
Новый суперседан Audi S8 сделали 700-сильным
Ателье ABT Sportsline выпустило пакет доработок для Audi S8 в кузове D5
Названа цена самой дорогой модели Audi в России
На российском рынке появилась 571-сильный седан S8
17 марта 2020, 14:52Новости
Анастасия Мельник
14 ноября 2019, 18:53
Audi раскрыла динамику нового «заряженного» седана S8
В Европе и США начались продажи 571-сильного автомобиля
16 июля 2019, 16:59
Новый Audi S8 приедет в Россию в следующем году
Седан предложат с бензиновой «битурбовосьмеркой»
2 июля 2019, 10:26
Представлен «заряженный» Audi S8 нового поколения
Седан получил бензиновый битурбомотор с мягкой гибридной установкой
7 июня 2017, 20:14
Видео: Audi R8, RS6 и S8 сравнили в гонке на дрэговой прямой
Гонка трех полноприводных автомобилей мощностью свыше 600 сил
Audi S8 Plus
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
19 января 2017, 10:04Тест-драйв
Илья Фролов
18 мая 2016, 10:29
Немецкие тюнеры выпустили 789-сильный седан Audi S8
Самый быстрый седан «Ауди» сделали еще быстрее
16 ноября 2015, 17:59
Названы рублевые цены на самый быстрый седан Audi
605-сильный седан S8 plus доберется до дилеров в январе
Компания Audi представила 605-сильный седан A8
Audi S8 plus сможет набирать «сотню» за 3,8 секунды
5 августа 2015, 12:45Новости
Ярослав Гронский
24 ноября 2014, 19:19
Ателье MTM построило 760-сильный седан Audi S8
Новинка наберет сто километров в час за 3,48 секунды
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