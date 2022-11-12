Audi S8

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Audi S8 и Porsche Panamera Turbo сравнили в гонке по прямой
Обе модели оснащены одинаковым двигателем
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«Заряженные» седаны Audi сравнили в дрэг-гонке
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Дрэг-гонка: Audi S8 против Audi RS 6 Avant
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У российских Audi нашли серьезный заводской дефект
17 марта 2020, 14:52
Названа цена самой дорогой модели Audi в России
На российском рынке появилась 571-сильный седан S8
14 ноября 2019, 18:53
Audi раскрыла динамику нового «заряженного» седана S8
В Европе и США начались продажи 571-сильного автомобиля
16 июля 2019, 16:59
Новый Audi S8 приедет в Россию в следующем году
Седан предложат с бензиновой «битурбовосьмеркой»
2 июля 2019, 10:26
Представлен «заряженный» Audi S8 нового поколения
Седан получил бензиновый битурбомотор с мягкой гибридной установкой
7 июня 2017, 20:14
Видео: Audi R8, RS6 и S8 сравнили в гонке на дрэговой прямой
Гонка трех полноприводных автомобилей мощностью свыше 600 сил
Audi S8 Plus
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
19 января 2017, 10:04Тест-драйв
Илья Фролов
Илья Фролов
16 ноября 2015, 17:59
Названы рублевые цены на самый быстрый седан Audi
605-сильный седан S8 plus доберется до дилеров в январе
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