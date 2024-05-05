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Видео: три доработанных Audi устроили гонку по прямой
В заезде сошлись автомобили трёх разных моделей
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Видео: «заряженный» Audi S4 бросил вызов Lamborghini Huracan
Новости
Видео: дуэль 900-сильной Audi S4 против 1040-сильного Chevrolet Camaro SS
Новости
Видео: блогеры свели в гонке тюнингованные Audi S4 и Ford F-150
15 ноября 2020, 21:34
Видео: универсалы Audi, BMW и Volvo сразились в дрэге
Двухобъёмники трёх брендов померялись силами на прямой
Видео: Audi S4, BMW M340i, Mercedes-AMG E 53 и Volvo S60 сразились в дрэге
Самый мощный Volvo сравнили по динамике с «подогретыми» конкурентами немецкой тройки
5 января 2020, 14:14
Новости
Сергей Ильин
16 ноября 2019, 20:20
Дизельный универсал Audi S4 сделали динамичнее бензинового
Ателье ABT доработало обновлённый S4 Avant для европейского рынка
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