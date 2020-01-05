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Audi S4

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Видео: универсалы Audi, BMW и Volvo сразились в дрэге
Двухобъёмники трёх брендов померялись силами на прямой
5 января 2020, 14:14
Видео: Audi S4, BMW M340i, Mercedes-AMG E 53 и Volvo S60 сразились в дрэге
Самый мощный Volvo сравнили по динамике с «подогретыми» конкурентами немецкой тройки
Дизельный универсал Audi S4 сделали динамичнее бензинового
Ателье ABT доработало обновлённый S4 Avant для европейского рынка
16 ноября 2019, 20:20Новости
Сергей Ильин
Хитрюга
Фотографии обновленного семейства Audi A4/S4
27 октября 2011, 15:08Без рубрики

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