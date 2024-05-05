Audi RS6

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Видео: три доработанных Audi устроили гонку по прямой
В заезде сошлись автомобили трёх разных моделей
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Представлен экстремальный универсал Audi RS 6 Avant GT
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Audi RS6 британского принца Гарри продают по цене Geely Monjaro
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Ателье ABT показало рождение 1000-сильных суперуниверсалов Audi
9 июля 2023, 10:00
Видео: Audi RS 6 Performance и Audi RS e-tron GT устроили гонку по прямой
Одна марка, два автомобиля и два типа двигателей
2 июля 2023, 18:00
Видео: «заряженные» модели Audi, BMW и Mercedes-AMG свели в гонке
Три автомобиля — три культовых модификации
21 мая 2023, 11:00
Audi готовит ещё более мощный и динамичный универсал
Новинка станет флагманской версией RS 6 Avant
4 мая 2023, 16:31
Представлен 760-сильный универсал ABT RS 6 Legacy Edition
Он базируется на Audi RS 6 Avant performancе и стоит дороже 200 тысяч евро
8 марта 2023, 16:00
Для Audi RS6 Avant выпустили агрессивный и очень дорогой обвес
За стоимость набора деталей можно купить автомобиль
31 января 2023, 16:35
Audi готовит полностью электрический RS6
Новинка получит название Audi RS6 e-tron и дебютирует в течение следующего года
16 октября 2022, 18:30
Дизельный пикап Ford сравнили в дрэге с Audi RS 6 Avant
Возможно, это самые необычные соперники по дуэли
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