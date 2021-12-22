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Биполярка Audi RS: лифтбэк или универсал?
Как не пожалеть о своем выборе, когда он стоит между Audi RS 6 и Audi RS 7
Новости
ABT Sportsline анонсировало эксклюзивную Audi RS6 Avant
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Новости
Дрэг-гонка Audi: RS 3, RS 5, RS 6 и RS Q8 против R8 и e-tron GT
22 декабря 2021, 19:10
Видео: рождественскую ель прокатили на крыше 800-сильного Audi RS6 Avant
Водитель «заряженного» универсала разогнался до 295 километров в час
Дрэг-гонка: BMW M5 CS против Audi RS6, Mercedes-AMG E 63 и Panamera Turbo S
Баварский суперседан сразился с конкурентами на мокрой трассе
11 декабря 2021, 19:19
Новости
Сергей Ильин
16 ноября 2021, 15:57
Электрический универсал Audi RS6 е-tron получит 600-сильную установку
Мощный электрический универсал будет разгоняться с места до «сотни» примерно за три секунды
3 июля 2021, 18:36
Дрэг-гонка: новая Audi RS 6 против Tesla Model X Performance
Суперуниверсал Audi сразился с топ-версией кроссовера Tesla
11 июня 2021, 15:31
Универсал Audi RS6 Johann Abt Signature Edition украсили частичкой старой наковальни
Наковальня принадлежала прадеду генерального директора ABT Sportsline
29 мая 2021, 15:30
Дрэг-гонка: Nissan GT-R Nismo против Panamera Turbo S и Audi RS 6
Купе, суперуниверсал и лифтбек сразились в гонке на четверть мили
15 мая 2021, 19:38
Видео: BMW M5 V10, Mercedes-Benz E 55 AMG и Audi RS6 сразились в дрэге
Суперуниверсалы 2000-х померились силами на прямой
1 мая 2021, 15:15
Дрэг-гонка: Audi S8 против Audi RS 6 Avant
Универсал и флагманский седан Audi померились силами на прямой
17 апреля 2021, 17:17
Видео: четыре поколения Audi RS 6 сразились в дрэге
Полноприводные универсалы Audi померились силами на прямой
Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 — дрэг под дождем
Обновлённые немецкие седаны бросили вызов актуальной RS6 четвёртого поколения
21 февраля 2021, 13:13
Новости
Сергей Ильин
7 февраля 2021, 14:14
Дрэг-гонка Audi: RS 6 Avant против RS 7 Sportback
«Заряженные» Audi RS устроили дуэль на мокрой трассе
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