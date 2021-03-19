A3

Audi A3

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Гонщик сравнил три поколения Audi RS 3 в заезде по прямой
В необычном тесте сошлись автомобили одной модели, но разных генераций
Тест-драйв
Новая Audi A3
Новости
Audi раскрыла подробности комплектаций российских A3 Sedan и Sportback
Новости
В России начались продажи нового Audi A3
19 марта 2021, 11:39
Появилась информация о моторе нового Audi A3 для России
Инсайдеры утверждают, что модель появится на российском рынке всего с одним двигателем
Euro NCAP разбила новый Land Rover Defender и еще шесть автомобилей
Большинство машин получили «пятерку» за краш-тесты
9 декабря 2020, 17:39Новости
Мария Руцкая
7 декабря 2020, 18:03
Audi «зарядила» гибридный A3
Стоимость мощной версии стартует с 40 395 евро (3,61 миллиона рублей
18 ноября 2020, 13:55
Audi рассказала о новинках для России
Марка привезет сразу несколько новинок, в том числе электрических
30 сентября 2020, 11:36
Новый хэтчбек Audi A3 подключили к розетке
Семейство A3 пополнилось подзаряжаемым гибридом
15 сентября 2020, 19:43
Audi представила газовую версию хэтчбека A3
Продажи новой модификации стартуют в Европе этой осенью
25 июля 2020, 22:33
Новый Audi RS3 отличится оптикой в виде клетчатого флага
«Заряженная» версия пятидверки получит по-особому запрограммированные фары
30 июня 2020, 11:36
В России отзывают автомобили Audi
Ремонт потребовался моделям A3 и A6, проданным в стране в период с 2017 по 2019 год
18 мая 2020, 14:09
Skoda остановила поставки Octavia, на очереди Audi A3
В автомобилях, построенных на той же платформе, что и новый Golf, нашли программную ошибку
Посмотрите, как мог бы выглядеть универсал Audi A3
Сейчас в семействе есть только хэтчбек и седан
1 мая 2020, 13:33Новости
Алексей Носаченко
21 апреля 2020, 12:10
Представлен седан Audi A3 нового поколения
Модель в точности повторила аналогичный хэтчбек
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