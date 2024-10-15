Audi A3

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Audi представила самый мощный гибрид A3 Sportback
Семейство пополнилось версией с подзаряжаемой бензин-электрической установкой
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Audi A3 обновился и обзавелся «внедорожной» версией allstreet
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Преемник Audi A3 перейдет с переднего на задний привод
Новости
Гонщик сравнил три поколения Audi RS 3 в заезде по прямой
19 марта 2021, 11:39
Появилась информация о моторе нового Audi A3 для России
Инсайдеры утверждают, что модель появится на российском рынке всего с одним двигателем
9 декабря 2020, 17:39
Euro NCAP разбила новый Land Rover Defender и еще шесть автомобилей
Большинство машин получили «пятерку» за краш-тесты
7 декабря 2020, 18:03
Audi «зарядила» гибридный A3
Стоимость мощной версии стартует с 40 395 евро (3,61 миллиона рублей
18 ноября 2020, 13:55
Audi рассказала о новинках для России
Марка привезет сразу несколько новинок, в том числе электрических
30 сентября 2020, 11:36
Новый хэтчбек Audi A3 подключили к розетке
Семейство A3 пополнилось подзаряжаемым гибридом
15 сентября 2020, 19:43
Audi представила газовую версию хэтчбека A3
Продажи новой модификации стартуют в Европе этой осенью
30 июня 2020, 11:36
В России отзывают автомобили Audi
Ремонт потребовался моделям A3 и A6, проданным в стране в период с 2017 по 2019 год
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