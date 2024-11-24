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Новости
Новый Audi S5 оказался намного тяжелее предшественника
Умеренно-гибридная система не спасла от излишнего веса
Новости
Audi представила лифтбек и универсал A5, которые заменят A4
Новости
Audi избавилась от купе и кабриолетов: А5 отправили в отставку
Новости
Видео: гонка «подогретых» седанов Audi, BMW и Mercedes-AMG
8 марта 2023, 15:30
Видео: стандартный BMW M340i свели в гонке с тюнинговыми Genesis G70 3.3T и Audi S5
Из общего у машин — только полный привод
Тюнеры добавили агрессии дизельному Audi S5 Sportback
Ателье ABT Sportsline в штрихах улучшило немецкий пятидверный лифтбек
12 октября 2019, 14:59
Новости
Сергей Ильин
6 сентября 2019, 15:04
Audi обновила семейство A5 и «заряженный» S5
Все модификации отныне предложены с гибридными силовыми установками
17 апреля 2019, 15:27
Audi S5 сменила бензиновый мотор на дизель с электронаддувом
Семейство получило 347-сильную «шестерку»
7 ноября 2016, 10:00
В ремни безопасности кабриолета Audi A5 встроили микрофоны
Компания Audi представила открытые версии A5 и S5 нового поколения
7 сентября 2016, 10:45
Audi представила хэтчбеки A5 и S5 нового поколения
Публичная премьера пройдет в октябре на Парижском автосалоне
Audi A5/S5
Как у Audi A5/S5 вдруг обнаружилось сердцебиение
1 сентября 2016, 9:15
Тест-драйв
Михаил Конончук
Школа Audi
Берем уроки зимнего вождения в школе Audi quattro camp
27 декабря 2012, 17:34
Репортаж
Дмитрий Кротов
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