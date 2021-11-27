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Дикий 492-сильный Skoda Yeti продают по цене новой Audi A3
Кроссоверу пересадили двигатель, коробку передач и подвеску от Audi RS 3
Новости
Поляки доработали Audi RS 3 Sportback в духе «бэтмобиля»
Новости
ABT Sportsline доработало новую Audi RS 3
Новости
Новую Audi RS3 сравнили в гонке с BMW M3 Competition
17 февраля, 15:11
Объявлены рублевые цены на новые Audi RS 3 и RS 3 Sportback
Обе новинки уже доступны для заказа у дилеров
Дрэг-гонка Audi: RS 3, RS 5, RS 6 и RS Q8 против R8 и e-tron GT
Полноприводные Audi разных классов посоревновались на прямой
22 января, 19:19
Новости
Сергей Ильин
27 ноября 2021, 17:17
Дрэг-гонка: новая Audi RS 3 против AMG A 45 S, BMW M2, Golf R и Porsche 718
Полноприводные хот-хэтчи и заднеприводные купе из Германии устроили дуэль на прямой
3 августа 2021, 13:14
Audi RS 3 установил новый рекорд скорости на Нюрбургринге
Он оказался на 4,6 секунды быстрее предыдущего рекордсмена — Renault Megane RS Trophy-R
18 июля 2021, 22:44
Новое семейство Audi RS 3 полностью раскрыто до премьеры
Официальные снимки седана и хэтчбека RS 3 появились в Сети
22 июня 2021, 18:04
Новый Audi RS 3 получит режим дрифта
На любое из задних колес система RS Torque Splitter сможет передавать до 100 процентов момента
10 июня 2021, 16:45
Audi RS3 нового поколения показали на видео. Это первый публичный дебют будущей модели
Хот-хэтч и седан продемонстрировали вместе со спортивным модельным рядом немецкой марки
16 мая 2021, 9:09
Видео: новая Audi S3 сразилась в дрэге со старой Audi RS3
Мощные пятидверки Audi посоревновались на прямой
8 февраля 2021, 2:22
Самая быстрая британская Audi RS 3 сгорела дотла на съемках
800-сильный суперседан тюнинг-ателье Eventuri полностью уничтожен огнём
Audi представила самую хардкорную версию новой RS 3
Гоночный болид RS 3 LMS дебютировал раньше обычной RS 3
7 февраля 2021, 18:18
Новости
Сергей Ильин
26 декабря 2020, 13:31
Дрэг-гонка: Porsche 911 Turbo S против 1000-сильной BMW и 800-сильной Audi
Топ-версия нового Porsche 911 сразилась с форсированными BMW M5 и Audi RS3
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