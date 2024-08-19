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Audi RS3
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Обновленный Audi RS 3 раскрыли до премьеры на официальных снимках
Фотографии хот-хэтча заранее разместили на британском сайте марки
Новости
Видео: три доработанных Audi устроили гонку по прямой
Новости
ABT построил «промежуточную» версию Audi RS 3
Новости
Видео: доработанная Audi RS 3 бросила вызов стандартной Audi RS 7 Performance
4 февраля 2024, 15:00
Видео: купе Dodge Challenger Hellcat устроило гонку с седаном Audi RS 3
И американский, и немецкий автомобили серьёзно доработаны
Флагманские RS-версии Audi свели в гонке по прямой
Все три автомобиля — в версиях Pefrormance или Competition Plus
10 сентября 2023, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
28 мая 2023, 11:30
Видео: «заряженные» Audi и BMW сошлись в гонке по прямой
Соперниками стали RS 3 и M2
20 мая 2023, 9:00
Audi готовит экстремальную версию хэтчбека RS 3
Новинка окажется мощнее версии performance
29 января 2023, 15:30
Audi RS e-tron GT и Audi RS 3 сравнили в гонке по прямой
В заезде сошлись две немецкие модели
14 января 2023, 12:00
Ателье Manhart вывело Audi S3 на уровень RS-версии
Вариант для тех, кто купил менее мощную модель
18 октября 2022, 14:02
Лимитированная Audi RS 3 performance сможет разгоняться до 300 км/ч
Тираж модели составит 300 экземпляров
9 октября 2022, 17:30
Audi RS 3 не прошёл проверку «лосиным тестом»
Но к автомобилю у экспертов возникло минимум нареканий
8 октября 2022, 12:30
Все поколения Audi RS 3 свели в дрэг-рейсинге
Участие в заезде по прямой приняли три модели марки
Три модели Audi сравнили в дрэг-рейсинге
Участниками гонки по прямой стали три непохожих автомобиля
28 августа 2022, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
21 августа 2022, 16:00
«Заряженные» седаны Audi сравнили в дрэг-гонке
Дуэлянты представляют одну марку, но разные классы
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