Audi RS3

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Обновленный Audi RS 3 раскрыли до премьеры на официальных снимках
Фотографии хот-хэтча заранее разместили на британском сайте марки
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Видео: три доработанных Audi устроили гонку по прямой
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ABT построил «промежуточную» версию Audi RS 3
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Видео: доработанная Audi RS 3 бросила вызов стандартной Audi RS 7 Performance
20 мая 2023, 9:00
Audi готовит экстремальную версию хэтчбека RS 3
Новинка окажется мощнее версии performance
29 января 2023, 15:30
Audi RS e-tron GT и Audi RS 3 сравнили в гонке по прямой
В заезде сошлись две немецкие модели
14 января 2023, 12:00
Ателье Manhart вывело Audi S3 на уровень RS-версии
Вариант для тех, кто купил менее мощную модель
18 октября 2022, 14:02
Лимитированная Audi RS 3 performance сможет разгоняться до 300 км/ч
Тираж модели составит 300 экземпляров
9 октября 2022, 17:30
Audi RS 3 не прошёл проверку «лосиным тестом»
Но к автомобилю у экспертов возникло минимум нареканий
8 октября 2022, 12:30
Все поколения Audi RS 3 свели в дрэг-рейсинге
Участие в заезде по прямой приняли три модели марки
21 августа 2022, 16:00
«Заряженные» седаны Audi сравнили в дрэг-гонке
Дуэлянты представляют одну марку, но разные классы
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