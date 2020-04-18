Q7

Audi Q7

Материалы

Новости
Дрэг-гонка Audi: Q7 V12 TDI против e-tron Sportback
Дизельный и электрический Audi сразились на прямой аэродрома
Новости
Видео: из куска дерева сделали точную копию Audi Q7
Новости
В России отзывают новые Audi из-за утечки масла
Новости
Audi обновила почти все модели. Правда, не в России
18 апреля 2020, 18:18
Обновлённый Audi SQ7 обзавёлся тюнинг-обвесом и 510-сильным дизелем
Ателье ABT Sportsline представило модернизированную версию кроссовера
Перетягивание каната: Land Cruiser, Land Rover, Touareg и Q7
Блогеры сравнили тяговые возможности дизельных внедорожников
11 апреля 2020, 15:15Новости
Сергей Ильин
3 апреля 2020, 18:44
Объявлены цены на обновленный Audi Q7 в России
До нашего рынка кроссовер добрался с единственным мотором
30 марта 2020, 14:55
В России отзывают неуправляемые Audi Q7, Q8 и Volkswagen Touareg
Ремонт требуется 24 внедорожникам Volkswagen и 32 кроссоверам Audi
26 марта 2020, 18:01
В России отзывают кроссоверы Audi из-за трескающихся кресел
Ремонт требуется 246 экземплярам Q7 и Q8
16 февраля 2020, 13:13
У Audi Q7 появится базовая версия с четырёхцилиндровым мотором
Гамма обновлённого вседорожника пополнится версией 45 TFSI с «турбочетвёркой» 2.0
11 января 2020, 10:00
Audi скоро покажет флагманский кроссовер Q9
Марка планирует выпустить новую модель в нынешнем году
26 декабря 2019, 14:24
Audi SQ7 и SQ8 для России сделают проще и слабее
Мощные версии кроссоверов поступят в продажу в 2020 году
10 декабря 2019, 14:35
Audi Q7 научился заряжаться от розетки
На электротяге кроссоверы могут проехать 43 километра
У Audi возникли проблемы со сборкой кроссовера Q7 в России
Компания выпустила тестовую партию, но продолжение сборки оказалось под вопросом
4 декабря 2019, 15:45Новости
Анастасия Мельник
Обновленный Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
12 августа 2019, 9:26Тест-драйв
Ефим Репин
Первая
1 из 4
Последняя

Новости партнёров