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Новости
Новый Audi A5 стал мощным гибридом
В гамму семейства добавили плагин-версии e-hybrid quattro
Новости
Новый седан Audi A5L: теперь с полным приводом и спортпакетом
Новости
Новый Audi S5 оказался намного тяжелее предшественника
Новости
У Audi появился новый седан с удлиненной колесной базой
18 июля 2024, 12:30
Audi отказалась от бамперов с имитацией выхлопных патрубков
«Фальшивые» накладки выпуска у машин с ДВС не прижились
Audi представила лифтбек и универсал A5, которые заменят A4
Заказы начнут принимать уже в июле
16 июля 2024, 16:27
Новости
Мария Руцкая
14 июля 2024, 23:59
Audi избавилась от купе и кабриолетов: А5 отправили в отставку
Двухдверки А5 и их «заряженные» производные сняты с конвейера
12 июля 2024, 12:51
Новая Audi A5: первое изображение
Модель следующего поколения покажут через несколько дней
26 ноября 2023, 21:43
Интерьер нового универсала Audi A5 полностью раскрыли до премьеры
Двухобъёмник поменяет имя и салон, сохранив двигатели внутреннего сгорания
18 июля 2022, 20:25
Владелец Audi A5 попытался покрасить свою машину. Зря
Белая краска оказалась повсюду — на фарах, фонарях и даже под капотом
24 января 2021, 21:21
Видео: новая BMW 4-Series сразилась в дрэге с Audi A5
Купе в небогатых комплектациях померились силами на прямой
11 декабря 2020, 12:35
Российские Audi вновь отправили в ремонт
Отзыв стал уже третьим за неделю
10 декабря 2020, 15:19
Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю
На этот раз ремонт потребовался совсем новым машинам
Объявлены цены на обновлённые Audi A4 и Audi A5 в России
Новинки уже доступны для заказа
1 октября 2020, 14:28
Новости
Лиза Будрина
27 июля 2020, 2:02
Разработан неброский тюнинг-кит для обновленного Audi A5
Ателье ABT Sportsline всесторонне улучшило Audi A5 Sportback
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