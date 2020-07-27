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Audi A5

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Видео: новая BMW 4-Series сразилась в дрэге с Audi A5
Купе в небогатых комплектациях померились силами на прямой
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Российские Audi вновь отправили в ремонт
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Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю
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Объявлены цены на обновлённые Audi A4 и Audi A5 в России
27 июля 2020, 2:02
Разработан неброский тюнинг-кит для обновленного Audi A5
Ателье ABT Sportsline всесторонне улучшило Audi A5 Sportback
В России отзывают более тысячи Audi, которые могут загореться
У 1 346 автомобилей обнаружили проблему со стартер-генератором
21 июля 2020, 16:18Новости
Мария Руцкая
24 мая 2020, 22:22
Audi привезет в Россию четыре новых модели до конца года
Представительство Audi поделилось графиком появления новинок на российском рынке
7 мая 2020, 13:34
Audi обновила почти все модели. Правда, не в России
Американский офис марки рассказал об изменения в машинах 2021 модельного года
10 декабря 2019, 15:32
Audi обновила купе и лифтбек RS 5
После рестайлинга «заряженные» модели стали похожи на старшие RS 6 и RS 7
25 ноября 2019, 2:59
Audi обновила битопливные версии A4 Avant и A5 Sportback
Рестайлинговые универсал и лифтбек обзавелись версией g-tron
6 сентября 2019, 15:04
Audi обновила семейство A5 и «заряженный» S5
Все модификации отныне предложены с гибридными силовыми установками
17 апреля 2019, 15:27
Audi S5 сменила бензиновый мотор на дизель с электронаддувом
Семейство получило 347-сильную «шестерку»
28 июня 2018, 13:52
Audi отозвала в России четыре модели
На сервис придется отправиться моделям A4, A5, A6 и кроссоверу Q5
Audi отзовет 11 тысяч автомобилей из-за «ЭРЫ-ГЛОНАСС»
Под действие кампании подпадают четыре модели
22 мая 2018, 13:00Новости
Ефим Репин
22 марта 2018, 11:28
Audi отзовет в России шесть моделей
У машин нашли проблемы с системой экстренного вызова
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