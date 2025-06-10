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Новый Audi Q3: первые фотографии и дата премьеры
Кроссовер третьего поколения получит цифровые технологии и свежий дизайн
Новости
Audi Q3 сменит поколение летом
Новости
Раскрыта внешность обновленного кроссовера Audi Q3
Новости
Audi упростила автомобили: каких функций лишились модели
4 июня 2021, 10:28
Новые Audi Q3 и Q3 Sportback отзывают в России из-за ошибки поставщика
У 143 кроссоверов, выпущенных в 2021 году, могут возникнуть проблемы с одним из ремней безопасности
В России отозвали Audi из-за производственной ошибки
В сервис направили 238 кроссоверов Q3
5 марта 2021, 11:51
Новости
Мария Руцкая
30 декабря 2020, 12:34
Audi Q3 отзывают из-за отваливающейся педали тормоза
Поставщик дефектной детали взял вину на себя
10 декабря 2020, 15:19
Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю
На этот раз ремонт потребовался совсем новым машинам
6 декабря 2020, 17:17
Audi превратила кроссовер Q3 в экономичный гибрид
Семейство Audi Q3 обзавелось бензин-электрической версией TFSI e
7 мая 2020, 13:34
Audi обновила почти все модели. Правда, не в России
Американский офис марки рассказал об изменения в машинах 2021 модельного года
16 декабря 2019, 16:13
Audi назвала цены на кроссовер Q3 Sportback для России
Компания начала принимать заказы на новинку
30 сентября 2019, 18:22
Названы рублевые цены на полноприводный Audi Q3
Кроссовер стоит от 2 562 000 рублей
19 сентября 2019, 16:49
Машины трех марок концерна Volkswagen отправят на ремонт в России
Компания отзывает почти 300 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon
Стали известны российские цены на новый Audi Q3
Первые кроссоверы появятся у дилеров в октябре 2019 года
3 сентября 2019, 15:30
Новости
Алексей Носаченко
Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback
Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса
25 июля 2019, 8:30
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Дмитрий Катков
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