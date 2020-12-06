Q3

Audi Q3

Материалы

Новости
Новые Audi Q3 и Q3 Sportback отзывают в России из-за ошибки поставщика
У 143 кроссоверов, выпущенных в 2021 году, могут возникнуть проблемы с одним из ремней безопасности
Новости
В России отозвали Audi из-за производственной ошибки
Новости
Audi Q3 отзывают из-за отваливающейся педали тормоза
Новости
Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю
6 декабря 2020, 17:17
Audi превратила кроссовер Q3 в экономичный гибрид
Семейство Audi Q3 обзавелось бензин-электрической версией TFSI e
Audi обновила почти все модели. Правда, не в России
Американский офис марки рассказал об изменения в машинах 2021 модельного года
7 мая 2020, 13:34Новости
Алексей Носаченко
16 декабря 2019, 16:13
Audi назвала цены на кроссовер Q3 Sportback для России
Компания начала принимать заказы на новинку
30 сентября 2019, 18:22
Названы рублевые цены на полноприводный Audi Q3
Кроссовер стоит от 2 562 000 рублей
19 сентября 2019, 16:49
Машины трех марок концерна Volkswagen отправят на ремонт в России
Компания отзывает почти 300 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon
3 сентября 2019, 15:30
Стали известны российские цены на новый Audi Q3
Первые кроссоверы появятся у дилеров в октябре 2019 года
Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback
Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса
25 июля 2019, 8:30Селектор
Дмитрий Катков
24 июля 2019, 16:09
Кроссоверы против «сараев»: посмотрите на очень странный дрэг-заезд
В гонке на прямой сравнили четыре машины разных классов и мощностей
24 июля 2019, 10:10
Audi представила кросс-купе Q3 Sportback
От стандартной модели новинка отличается купеобразной формой кузова
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
28 сентября 2018, 9:54Тест-драйв
Василий Костин
25 июля 2018, 9:43
Раскрыт новый Audi Q3
Компания представила кроссовер второго поколения
Первая
1 из 3
Последняя

Новости партнёров