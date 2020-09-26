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Тест-драйв
Обновленный Audi Q5
Почему рестайлинг для этого кроссовера был вовсе не обязателен
Новости
Кроссовер Audi Q5 Sportback вышел на российский рынок
Новости
Audi рассказала о новинках для России
Новости
Audi Q5 Sportback доберется до России с одним мотором
26 сентября 2020, 22:22
У кроссовера Audi Q5 появилась купеобразная версия
Audi Q5 Sportback будет конкурировать с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe
В России отправили в ремонт новые Audi
Отзыв затронул 87 автомобилей
24 сентября 2020, 13:51
Новости
Мария Руцкая
4 августа 2020, 16:22
Купеобразный Audi Q5 сфотографировали без камуфляжа
Внешне кросс-купе напоминает «младший» Q3 Sportback
21 июля 2020, 16:18
В России отзывают более тысячи Audi, которые могут загореться
У 1 346 автомобилей обнаружили проблему со стартер-генератором
5 июля 2020, 15:30
Видео: 407-сильный Volvo XC60 сразился в дрэге с BMW X3 и Audi Q5
Блогеры сравнили топ-версию Volvo с гибридом Audi и «подогретой» BMW X3
4 июля 2020, 14:00
Audi может выпустить «заряженную» версию Q5
Обновлённый кроссовер может получить модификацию RS Q5
29 июня 2020, 14:58
Обновленный Audi Q5 получил фонари со «световыми подписями»
Рестайлинговый кроссовер немного изменился внешне и обогатился новым оборудованием
2 мая 2020, 17:17
Тюнинг-версия гибридного Audi Q5 стала самой мощной в гамме
Ателье ABT Sportsline выпустило первый тюнинг-кит для гибридной модели
21 марта 2020, 18:00
Обновлённый Audi Q5 получит купеобразную версию
Рестайлинговый Q5 дебютирует в двух модификациях
Audi привезла в Россию дизельный Q5: известна цена
Новая модификация стоит от 3 675 000 рублей
5 февраля 2020, 13:21
Новости
Анастасия Мельник
20 января 2020, 16:12
Audi привезет в Россию Q5 со «спортивной» внешностью
Автомобиль в исполнении ABT Edition появится у дилеров в феврале
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