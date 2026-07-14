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Перечислены автомобили, от которых избавится концерн Volkswagen
Новости
Новый Audi Q5 стал мощным заряжаемым гибридом
Новости
Audi представила Q5 Sportback и SQ5 Sportback нового поколения
Новости
Представлен совершенно новый Audi Q5: поменялось всё
1 сентября 2024, 21:21
Абсолютно новый Audi Q5 раскрыли до премьеры на официальных фото
Кроссовер ждет первая смена поколений за восемь лет: поменяется всё
Новый Audi Q5: первое изображение и дата премьеры
Кроссовер будут продавать с «мягкогибридными» и заряжаемыми установками
28 августа 2024, 17:39
Новости
Мария Руцкая
10 декабря 2022, 16:00
Audi Q5 Sportback блеснул на «лосином тесте»
Купе-кроссовер без проблем преодолел испытание
11 ноября 2022, 18:01
В России начали продавать электрокроссоверы Audi Q5 e-tron
Вседорожники привезли московские дилеры по параллельному импорту из Китая
27 апреля 2022, 17:03
Audi упростила автомобили: каких функций лишились модели
Q3 лишится бесключевого доступа и беспроводной зарядки, а Q5 оставят без системы мониторинга слепых зон
22 апреля 2022, 18:02
Новый Audi Q5 останется без электрической версии
Европейский кроссовер сохранит модификации с обычными ДВС
Обновленный Audi Q5
Почему рестайлинг для этого кроссовера был вовсе не обязателен
21 мая 2021, 7:06
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
18 мая 2021, 18:53
Кроссовер Audi Q5 Sportback вышел на российский рынок
Стоимость модель начинается с 4 790 500 рублей
18 ноября 2020, 13:55
Audi рассказала о новинках для России
Марка привезет сразу несколько новинок, в том числе электрических
Audi Q5 Sportback доберется до России с одним мотором
Прием заказов на новинку могут открыть уже в этом году
11 ноября 2020, 10:38
Новости
Лиза Будрина
26 сентября 2020, 22:22
У кроссовера Audi Q5 появилась купеобразная версия
Audi Q5 Sportback будет конкурировать с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe
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