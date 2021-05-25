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Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
Премьера A4 нового поколения намечена на 2022 год
Новости
Посмотрите на Audi A4, которая меняет цвет от прикосновения
Новости
Audi переведёт на электротягу будущие поколения А4 и А6
Новости
Российские Audi вновь отправили в ремонт
10 декабря 2020, 15:19
Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю
На этот раз ремонт потребовался совсем новым машинам
Объявлены цены на обновлённые Audi A4 и Audi A5 в России
Новинки уже доступны для заказа
1 октября 2020, 14:28
Новости
Лиза Будрина
21 июля 2020, 16:18
В России отзывают более тысячи Audi, которые могут загореться
У 1 346 автомобилей обнаружили проблему со стартер-генератором
24 мая 2020, 22:22
Audi привезет в Россию четыре новых модели до конца года
Представительство Audi поделилось графиком появления новинок на российском рынке
7 мая 2020, 13:34
Audi обновила почти все модели. Правда, не в России
Американский офис марки рассказал об изменения в машинах 2021 модельного года
25 ноября 2019, 2:59
Audi обновила битопливные версии A4 Avant и A5 Sportback
Рестайлинговые универсал и лифтбек обзавелись версией g-tron
Длительный тест Audi A4 Allroad
В нашем гараже побывала, возможно, самая недооцененная модель Audi
3 сентября 2019, 8:30
Тест-драйв
Андрей Моторов
15 мая 2019, 11:49
Audi обновила семейство A4
Изменилась внешность машин и гамма двигателей
30 августа 2018, 10:33
Audi выпустит «прощальные» версии A4 с «механикой»
Тираж «драйверских» седанов особой серии составит 40 экземпляров
Audi отозвала в России четыре модели
На сервис придется отправиться моделям A4, A5, A6 и кроссоверу Q5
28 июня 2018, 13:52
Новости
Ефим Репин
27 июня 2018, 12:51
Audi добавила спортивности обновленному семейству A4
Немецкий производитель представил рестайлинговый седан и универсал
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