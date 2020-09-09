A7

Audi A7

Материалы

Новости
Видео: дедушка на «Москвиче» победил в дрэг-рейсинге шесть немецких спорткаров
В ходе гонок по прямой отечественному автомобилю противостояли «заряженные» BMW, Audi, а также Porsche и Mercedes-Benz
Новости
В России отзывают новые Audi из-за опасного дефекта
Новости
Audi превратила лифтбек A7 в эксклюзивный седан
Тест-драйв
BMW 8 против Audi A7
9 сентября 2020, 19:30
Кузов Audi случайно «сожгли» средством для удаления краски
Владелец лифтбека неправильно удалил жидкую резину
У Audi A7 Sportback появится удлиненная версия, но не для всех
Длиннобазный вариант будет доступен только в Китае
15 июля 2020, 17:03Новости
Лиза Будрина
3 июня 2020, 13:41
Объявлены цены на универсал Audi A6 в России
Дилеры уже принимают заказы на новинку, а в автосалонах автомобили появятся в августе
23 июля 2019, 13:26
Названы цены на самую доступную версию Audi A7 в России
Дилеры начали принимать заказы автомобиль с базовым мотором и полным приводом
17 июля 2019, 13:26
В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза
Под отзывную кампанию попали модели A6 и A7
11 апреля 2019, 12:28
«Заряженные» Audi S6 и S7 перешли на дизель
Модели получили 349-сильную «шестерку» с электронаддувом
25 февраля 2019, 13:40
Сразу несколько моделей Audi стали подключаемыми гибридами
«Зеленые» версии получили A8, A7 Sportback, A6 и Q5
4 июня 2018, 12:34
Новый Audi A7 Sportback добрался до России с одним мотором
Названы рублевые цены на лифтбек нового поколения
22 марта 2018, 11:28
Audi отзовет в России шесть моделей
У машин нашли проблемы с системой экстренного вызова
Новая Audi A7
Первый тест самой странной Audi нашего времени — лифтбека A7 нового поколения
20 февраля 2018, 9:58Тест-драйв
Михаил Конончук
Видео: Audi A7
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
19 февраля 2018, 9:51Тест-драйв
Михаил Конончук
Первая
1 из 2
Последняя

Новости партнёров