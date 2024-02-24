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Новости
Представлен обновленный седан Audi A7: длинная база и пакет RS Line
Уникальная четырёхдверка пережила апгрейд на важнейшем рынке
Новости
Видео: дедушка на «Москвиче» победил в дрэг-рейсинге шесть немецких спорткаров
Новости
В России отзывают новые Audi из-за опасного дефекта
Новости
Audi превратила лифтбек A7 в эксклюзивный седан
BMW 8 против Audi A7
Почему BMW 8 серии Gran Coupe дороже Audi A7 на 2,5 миллиона?
6 октября 2020, 8:30
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Кузов Audi случайно «сожгли» средством для удаления краски
Владелец лифтбека неправильно удалил жидкую резину
9 сентября 2020, 19:30
Новости
Анастасия Мельник
15 июля 2020, 17:03
У Audi A7 Sportback появится удлиненная версия, но не для всех
Длиннобазный вариант будет доступен только в Китае
3 июня 2020, 13:41
Объявлены цены на универсал Audi A6 в России
Дилеры уже принимают заказы на новинку, а в автосалонах автомобили появятся в августе
23 июля 2019, 13:26
Названы цены на самую доступную версию Audi A7 в России
Дилеры начали принимать заказы автомобиль с базовым мотором и полным приводом
17 июля 2019, 13:26
В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза
Под отзывную кампанию попали модели A6 и A7
11 апреля 2019, 12:28
«Заряженные» Audi S6 и S7 перешли на дизель
Модели получили 349-сильную «шестерку» с электронаддувом
25 февраля 2019, 13:40
Сразу несколько моделей Audi стали подключаемыми гибридами
«Зеленые» версии получили A8, A7 Sportback, A6 и Q5
4 июня 2018, 12:34
Новый Audi A7 Sportback добрался до России с одним мотором
Названы рублевые цены на лифтбек нового поколения
Audi отзовет в России шесть моделей
У машин нашли проблемы с системой экстренного вызова
22 марта 2018, 11:28
Новости
Александр Мирошкин
Новая Audi A7
Первый тест самой странной Audi нашего времени — лифтбека A7 нового поколения
20 февраля 2018, 9:58
Тест-драйв
Михаил Конончук
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