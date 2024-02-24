Audi A7

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Представлен обновленный седан Audi A7: длинная база и пакет RS Line
Уникальная четырёхдверка пережила апгрейд на важнейшем рынке
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Видео: дедушка на «Москвиче» победил в дрэг-рейсинге шесть немецких спорткаров
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В России отзывают новые Audi из-за опасного дефекта
Новости
Audi превратила лифтбек A7 в эксклюзивный седан
3 июня 2020, 13:41
Объявлены цены на универсал Audi A6 в России
Дилеры уже принимают заказы на новинку, а в автосалонах автомобили появятся в августе
23 июля 2019, 13:26
Названы цены на самую доступную версию Audi A7 в России
Дилеры начали принимать заказы автомобиль с базовым мотором и полным приводом
17 июля 2019, 13:26
В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза
Под отзывную кампанию попали модели A6 и A7
11 апреля 2019, 12:28
«Заряженные» Audi S6 и S7 перешли на дизель
Модели получили 349-сильную «шестерку» с электронаддувом
25 февраля 2019, 13:40
Сразу несколько моделей Audi стали подключаемыми гибридами
«Зеленые» версии получили A8, A7 Sportback, A6 и Q5
4 июня 2018, 12:34
Новый Audi A7 Sportback добрался до России с одним мотором
Названы рублевые цены на лифтбек нового поколения
Новая Audi A7
Первый тест самой странной Audi нашего времени — лифтбека A7 нового поколения
20 февраля 2018, 9:58Тест-драйв
Михаил Конончук
Михаил Конончук
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