NV200

Nissan NV200

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Nissan построил электрический кемпер
Компания представила гамму серийных домов на колесах
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Nissan отложил замену лондонских кэбов своими компактвэнами
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Nissan представил новый лондонский кэб
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Фургоны Nissan будут продавать под маркой Chevrolet
23 марта 2013, 0:24
Gibson приспособил фургон Nissan под мастерскую для ремонта гитар
Публичный дебют передвижной мастерской состоится в Нью-Йорке
Nissan предложил заменить лондонские кэбы своими компактвэнами
Компактвэн NV200 получит сертификат лондонского такси к концу года
6 августа 2012, 23:27Новости
5 июля 2011, 16:55
Почта Японии проведет испытания электрокара Nissan
Компания Nissan начнет тесты электромобиля, построенного на базе минивэна NV200

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