Murano

Nissan Murano

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Nissan поднял цены на популярные кроссоверы в России
Прибавку к стоимости получили Qashqai и Murano
Новости
Один кроссовер Nissan прибавил в цене 40 тысяч рублей
Новости
Российские кроссоверы Nissan подорожали на 50 тысяч рублей
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В России подорожали почти все модели Nissan
27 апреля 2021, 12:25
Nissan поднял цены на три кроссовера в России
Нетронутым остался только ценник Terrano
Nissan улучшил кроссовер Murano
В Лос-Анджелесе представили обновленную версию модели третьего поколения
29 ноября 2018, 18:04Новости
Алексей Носаченко
Nissan Murano
Длительный тест Nissan Murano: итоги, конкуренты и стоимость владения
3 мая 2017, 12:49Тест-драйв
Михаил Конончук
Nissan Murano
Длительный тест Nissan Murano, часть первая
19 апреля 2017, 13:44Тест-драйв
Михаил Конончук
7 апреля 2017, 10:41
Два десятка Nissan Murano отправят на ремонт в России
У кроссоверов нашли проблемы с ABS
16 декабря 2016, 19:41
Кроссовер Nissan Murano провалил краш-тест
На тестах Latin NCAP «Мурано» получил две звезды из пяти возможных
Nissan Murano
Каким стал новый Nissan Murano или стоит ли бояться пришельцев
9 августа 2016, 12:57Тест-драйв
Ефим Репин
10 февраля 2016, 14:50
Nissan поставил на гусеницы кроссоверы Murano и Pathfinder
Гусеничные версии кроссоверов покажут на выставке в Чикаго
21 апреля 2015, 13:11
Nissan Murano получил гибридную версию
На моторшоу в Шанхае показали новую версию кроссовера
Nissan откажется от кабриолета Murano
Японская компания решила не выпускать преемника открытого "Мурано"
15 июля 2014, 20:15Новости
Ефим Репин
Резонанс
Фотографии нового Nissan Murano
15 апреля 2014, 21:43Без рубрики
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