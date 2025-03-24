Nissan Murano

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Новости
Старый Nissan Murano превращают во внедорожный GT-R. Выглядит это не очень
Сроки завершения проекта пока неизвестны
Новости
Терпящий бедствие Nissan начал выпускать абсолютно новый Murano
Новости
Nissan Murano сменил поколение, радикально преобразился и получил мотор от Infiniti
Новости
Раскрыта внешность нового Nissan Murano
20 августа 2021, 12:09
Российские кроссоверы Nissan подорожали на 50 тысяч рублей
Три модели японской марки стали дороже на 0,9-1,7 процента
21 июня 2021, 10:56
В России подорожали почти все модели Nissan
Повысилась стоимость X-Trail, Terrano и Murano
27 апреля 2021, 12:25
Nissan поднял цены на три кроссовера в России
Нетронутым остался только ценник Terrano
29 ноября 2018, 18:04
Nissan улучшил кроссовер Murano
В Лос-Анджелесе представили обновленную версию модели третьего поколения
Nissan Murano
Длительный тест Nissan Murano: итоги, конкуренты и стоимость владения
3 мая 2017, 12:49Тест-драйв
Михаил Конончук
Михаил Конончук
Nissan Murano
Длительный тест Nissan Murano, часть первая
19 апреля 2017, 13:44Тест-драйв
Михаил Конончук
Михаил Конончук
16 декабря 2016, 19:41
Кроссовер Nissan Murano провалил краш-тест
На тестах Latin NCAP «Мурано» получил две звезды из пяти возможных
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