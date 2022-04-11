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Новости
Новый Nissan Pathfinder получил версию для бездорожья
Исполнение Rock Creek отличается настройками подвески и более мощным двигателем
Новости
Посмотрите на дуэль 1600-сильного пикапа и 2000-сильного спорткара
Новости
Nissan запустил производство твердотельных батарей
Новости
Nissan поможет в разработке лунохода для NASA
5 апреля, 14:45
Выход на рынок первого электрокроссовера Nissan снова отложили
Производитель продолжает страдать от нехватки полупроводников
Дилеров Nissan оштрафовали на полмиллиона долларов за навязывание «допов»
Ответчики все еще открещиваются от обвинений и ждут окончательного решения суда
5 апреля, 11:27
Новости
Мария Руцкая
30 марта, 13:47
Стало известно, какие японские автомобили запретили возить в Россию
Эмбарго на поставки предметов роскоши из Японии, включая премиальные машины, начнет действовать с 5 апреля
30 марта, 13:07
Автозаводы в Санкт-Петербурге не закроются
«Никаких решений об уходе нет», — заявили власти города
28 марта, 17:00
Nissan в России получил прибыль впервые за девять лет
Чистая прибыль российского подразделения марки в 2021 году составила более 2,9 миллиарда рублей
25 марта, 16:34
Видео: электрокроссовер Nissan Ariya разбили на краш-тесте
Поставки новой модели запланированы на осень нынешнего года
25 марта, 9:24
Nissan оставит европейцев без традиционных двигателей внутреннего сгорания
В Европе марка будет представлена исключительно гибридами и электромобилями
24 марта, 13:12
Объявлены сроки возобновления производства Toyota, Nissan и Hyundai в России
Петербургские автозаводы могут вернуться к работе до конца марта
19 марта, 17:17
Дрэг-гонка: BMW M5 CS против Aventador SVJ и Nissan GT-R Nismo
Суперседан, суперкар и «заряженное» купе сразились на мокром покрытии
Toyota и Nissan останавливают заводы из-за землетрясения
На севере Японии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4 балла
18 марта, 13:49
Новости
Лиза Будрина
14 марта, 1:11
Китайцы показали самую роскошную версию копии Nissan Navara
Пикап Dongfeng Rich 7 отличился от исходника интерьером и экстерьером
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