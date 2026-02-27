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Новости
Рамный Nissan Pathfinder вернется в продажу
Новости
Китайский Nissan показал внедорожный Pathfnider для путешествий
Новости
Раскрыты цены китайского Nissan Pathfnider: он может прийти в Россию
Новости
В производство запущен совсем другой Nissan Pathfinder
19 ноября 2023, 20:20
Китайский Nissan Pathfinder: фото, особенности и характеристики
Альтернативный вариант кроссовера отличается внешне и технически
Рассекречен «другой» Pathfinder, разработанный Nissan и Dongfeng
Появились изображения серийного Nissan Pathfinder для Китая, у которого есть шанс добраться до России
13 сентября 2023, 16:19
Новости
Лиза Будрина
3 августа 2023, 14:16
Рассекречен «другой» Nissan Pathfinder: первые шпионские фотографии
В модельной линейке Nissan будет два Pathfinder, но для разных рынков
19 апреля 2023, 13:40
Nissan представил уникальный Pathfinder специально для Китая
Кроссовер получил абсолютно новый дизайн специально для покупателей из КНР
6 октября 2022, 14:28
Nissan подготовил раллийный Pathfinder специально для женщин
Модернизированный кроссовер примет участие в марафоне
19 сентября 2022, 15:22
Сколько дилеры в России просят за новый Nissan Pathfinder
Дилерская цена почти в полтора раза выше рекомендованной производителем
Nissan Pathfinder
Насколько хорош новый кроссовер сам по себе и в заочном сравнении с конкурентами от Volkswagen и Mazda?
7 июля 2022, 7:45
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
29 июня 2022, 11:41
Nissan отзывает сотни тысяч Pathfinder из-за открывающегося капота
Проблемными могут оказаться внедорожники, выпущенные с 2013 по 2016 год
11 апреля 2022, 12:20
Новый Nissan Pathfinder получил версию для бездорожья
Исполнение Rock Creek отличается настройками подвески и более мощным двигателем
Nissan заморозил поставки нового Pathfinder в Россию
Автомобили ввозили в страну из США
3 марта 2022, 9:12
Новости
Мария Руцкая
15 февраля 2022, 14:46
Теперь официально: подробности о новом Infiniti QX60 для России
Кроссовер американской сборки сертифицировали для продаж на нашем рынке
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