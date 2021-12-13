Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Pathfinder
Nissan Pathfinder
Все модели
350Z
370Z
Almera
Altima
Ariya
BladeGlider
BlideGlider
DAYZ ROOX
DeltaWing
Evalia
Extrem
Friend-Me
GT-R
Hi-Cross
IDx
Invitation
Juke
Juke-R
Kicks
Lannia
Leaf
Maxima
Micra
Murano
NV200
NV3500 HD
Navara
Note
Pathfinder
Patrol
Pivo 3
Pulsar
Qashqai
Resonance
Sentra
Skyline
Sport Sedan Concept
Sway
Sylphy
Teana
Terra
Terrano
Tiida
Titan
X-Trail
Z35
ZEOD RC
e-NV200
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Новый Nissan Pathfinder получил версию для бездорожья
Исполнение Rock Creek отличается настройками подвески и более мощным двигателем
Новости
Nissan заморозил поставки нового Pathfinder в Россию
Новости
Теперь официально: подробности о новом Infiniti QX60 для России
Новости
В России стартовали продажи нового Nissan Pathfinder
18 января, 13:05
Nissan раскрыл стоимость Pathfinder нового поколения в России
До дилерских центров внедорожник доберется в феврале 2022 года
Стало известно, когда новый Nissan Pathfinder появится в России
На отечественном рынке внедорожник предложат в четырех комплектациях
13 декабря 2021, 10:43
Новости
Мария Руцкая
Интересные Ниссаны не для нас
Эксклюзивный суперкар, спорткупе, экстремальные пикапы и электромобили, которые мы (пока?) не увидим
14 ноября 2021, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
23 марта 2021, 16:41
В России отзывают Nissan Pathfinder из-за постоянно работающих стоп-сигналов
На внеплановый осмотр отправятся внедорожники 2014-2016 годов выпуска
11 февраля 2021, 17:31
Nissan не будет производить новый Pathfinder в России
Кроссоверы пятого поколения будут ввозить из-за рубежа
Nissan Pathfinder и его конкуренты
Семь кроссоверов из Европы, Японии, Кореи и США готовы встретить большой Nissan
7 февраля 2021, 9:30
Селектор
Алексей Носаченко
5 февраля 2021, 12:21
Восемь мест, автомат и V6: Nissan представил новый Pathfinder, который доберется до России
В России вcедорожник появится в конце 2021 года
2 февраля 2021, 12:00
Nissan показал новый Frontier на видео
Дебют пикапа запланирован на 4 февраля
27 января 2021, 17:01
Новый Nissan Pathfinder сфотографировали в Москве
Кроссовер тестируют на улицах столицы
Nissan раскрыл дату премьеры новых Pathfinder и Frontier
Новинки дебютируют 4 февраля 2021 года
20 января 2021, 15:18
Новости
Анастасия Мельник
8 июля 2016, 10:43
Nissan добавил мощности кроссоверу Pathfinder
В США дебютировала обновленная версия модели
Первая
1 из 2
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров