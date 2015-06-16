Sentra

Nissan Sentra

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В России запатентовали новую модель Nissan
В базе Роспатента появились изображения седана Sentra
Новости
Новый Nissan Sentra: без турбомотора, зато с независимой подвеской
Новости
Старенький седан Nissan превратили в Ferrari F40. Зря
Новости
«Ниссан» обновил седан Sentra
16 июня 2015, 14:37
Nissan обновит седан Sentra
Японцы проведут значительный рестайлинг модели осенью
Тест Nissan Sentra
Тест седана Nissan Sentra, которому сделали прививки от грязи и холода
12 ноября 2014, 16:38Тест-драйв
Илья Фролов
13 октября 2014, 15:31
Nissan назвал рублевую стоимость седана Sentra
Замена модели Tiida будет предлагаться со 117-сильным мотором
Nissan показал российскую замену модели Tiida
В Москве прошла премьера седана Nissan Sentra
27 августа 2014, 18:22Новости
Александр Мирошкин
22 января 2014, 17:35
Стала известна "ижевская" модель Nissan
Производство "Ниссанов" в Ижевске начнется в конце лета

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