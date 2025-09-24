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Nissan Sentra
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Новости
Обновлённый Nissan Sentra сохранил двигатель, но резко сменил имидж
Дебютировало девятое поколение модели
Новости
Эксперт перечислил самые надежные автомобили Nissan
Новости
Nissan сделал внедорожный X-Trail и «гоночный» седан Sentra
Новости
Nissan обновил китайскую версию седана Sentra
24 декабря 2019, 12:47
В России запатентовали новую модель Nissan
В базе Роспатента появились изображения седана Sentra
Новый Nissan Sentra: без турбомотора, зато с независимой подвеской
Представлено новое поколение седана, который не прижился в России
20 ноября 2019, 13:26
Новости
Лиза Будрина
24 августа 2018, 14:41
Старенький седан Nissan превратили в Ferrari F40. Зря
На продажу выставили реплику итальянского суперкара
19 ноября 2015, 13:27
«Ниссан» обновил седан Sentra
Машина получила измененную внешность и более жесткую подвеску
16 июня 2015, 14:37
Nissan обновит седан Sentra
Японцы проведут значительный рестайлинг модели осенью
Тест Nissan Sentra
Тест седана Nissan Sentra, которому сделали прививки от грязи и холода
12 ноября 2014, 16:38
Тест-драйв
Илья Фролов
13 октября 2014, 14:31
Nissan назвал рублевую стоимость седана Sentra
Замена модели Tiida будет предлагаться со 117-сильным мотором
Nissan показал российскую замену модели Tiida
В Москве прошла премьера седана Nissan Sentra
27 августа 2014, 17:22
Новости
Александр Мирошкин
22 января 2014, 16:35
Стала известна "ижевская" модель Nissan
Производство "Ниссанов" в Ижевске начнется в конце лета
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