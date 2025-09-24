Nissan Sentra

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Обновлённый Nissan Sentra сохранил двигатель, но резко сменил имидж
Дебютировало девятое поколение модели
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Эксперт перечислил самые надежные автомобили Nissan
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Nissan сделал внедорожный X-Trail и «гоночный» седан Sentra
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Nissan обновил китайскую версию седана Sentra
19 ноября 2015, 13:27
«Ниссан» обновил седан Sentra
Машина получила измененную внешность и более жесткую подвеску
16 июня 2015, 14:37
Nissan обновит седан Sentra
Японцы проведут значительный рестайлинг модели осенью
Тест Nissan Sentra
Тест седана Nissan Sentra, которому сделали прививки от грязи и холода
12 ноября 2014, 16:38Тест-драйв
Илья Фролов
Илья Фролов
13 октября 2014, 14:31
Nissan назвал рублевую стоимость седана Sentra
Замена модели Tiida будет предлагаться со 117-сильным мотором
22 января 2014, 16:35
Стала известна "ижевская" модель Nissan
Производство "Ниссанов" в Ижевске начнется в конце лета
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