Nissan Pulsar

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В России начали собирать новый хэтчбек Nissan
В Ижевске запущено производство модели Tiida нового поколения
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«Ниссан» попробует отобрать у Renault Megane рекорд Нюрбургринга
Новости
"Ниссан" показал хэтчбек для конкуренции с "Фокусом"
Новости
Nissan возродит модель Pulsar для борьбы с «Фокусом»
19 октября 2012, 16:23
Nissan представил новый хэтчбек Tiida
Модель начнут собирать на "ИжАвто" в 2014 году
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