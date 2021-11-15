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Новости
Кроссоверы Nissan могут загореться из-за грязных ботинок. В США объявлен масштабный отзыв
Мокрая обувь может привести к проблемам с электроникой
Новости
Новый Nissan X-Trail не приедет в Россию в 2022 году
Новости
Nissan будет выпускать X-Trail старого и нового поколения одновременно
Новости
Американский Nissan X-Trail стал мощнее и экономичнее
15 ноября 2021, 16:17
Стало известно, сколько стоят Nissan Qashqai и X-Trail по подписке в России
Популярные японские кроссоверы теперь можно «арендовать» на год с ежемесячным платежом
Nissan изменил цены в России. Один кроссовер подешевел на 35 тысяч рублей
Разнонаправленно обновилась стоимость X-Trail – второго по популярности автомобиля марки
20 октября 2021, 13:06
Новости
Мария Руцкая
17 сентября 2021, 12:57
Российские Nissan Qashqai и X-Trail обзавелись стильной версией
Кроссоверы в исполнении N-Design получили черные элементы декора
20 августа 2021, 12:09
Российские кроссоверы Nissan подорожали на 50 тысяч рублей
Три модели японской марки стали дороже на 0,9-1,7 процента
17 мая 2021, 15:05
В России начались продажи Nissan Qashqai и X-Trail с полуавтопилотом
Для обеих моделей стала доступна система автономного вождения ProPILOT
27 апреля 2021, 12:25
Nissan поднял цены на три кроссовера в России
Нетронутым остался только ценник Terrano
19 апреля 2021, 12:21
Новый Nissan X-Trail полностью раскрыли на видео и фотографиях
В Китае продажи начнутся во второй половине 2021 года, а позже модель ждут и в России
16 апреля 2021, 17:32
Новый Nissan X-Trail: первое видео и дата премьеры
Кроссовер дебютирует 19 апреля на шанхайском автосалоне
5 апреля 2021, 14:07
В России началась сборка кроссоверов Nissan с автопилотом
В компании отметили, что ProPilot специально адаптировали к российским условиям
Nissan X-Trail с трехцилиндровым мотором 1.5 будет глобальным
Версия с турбодвигателем 1.5 появится не только в Китае, но и в Северной Америке
20 марта 2021, 22:22
Новости
Сергей Ильин
11 марта 2021, 11:23
Появились подробности о моторах нового Nissan X-Trail
Раскрыта информация о модели для китайского рынка
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