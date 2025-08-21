Nissan X-Trail

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Nissan X-Trail впервые обрел «горячую» версию Nismo
Он появится в Японии осенью и будет стоить порядка трех миллионов в пересчете на рубли
Новости
Появились новые подробности о кроссовере Infiniti на базе Nissan X-Trail
Новости
Nissan вывел на тесты новый кроссовер со странным выхлопом
Новости
Infiniti заменит QX50 кроссовером на базе Nissan X-Trail
4 апреля 2024, 10:00
Nissan X-Trail обзавелся экстремальной версией N-Trek
Кроссовер доступен только с «чистым» ДВС
14 февраля 2024, 18:30
На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге собрали новые Qashqai и X-Trail
Автомобили уже поступили в дилерские центры
23 января 2024, 16:58
В России возобновили продажи Nissan X-Trail отечественной сборки
Машины есть в наличии только в одном автосалоне
17 января 2024, 11:51
Nissan превратил X-Trail в скорую помощь на гусеницах
Кроссовер наполнили снаряжением для спасателей и медиков
29 октября 2023, 12:30
Nissan сделал внедорожный X-Trail и «гоночный» седан Sentra
Автомобили подготовлены к выставке SEMA
16 октября 2023, 18:01
Кроссовер Nissan X-Trail обновился и получил новое «лицо»
Продажи посвежевшей модели стартуют в 2024 году
11 апреля 2023, 13:15
В России продают новый Nissan X-Trail из Китая
Кроссовер четвертого поколения (T33) вышел на китайский рынок еще в 2021 году
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