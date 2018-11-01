Micra

Nissan Micra

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Nissan готовит электрокар на замену Micra: первое изображение
Производство новинки наладят на заводе Renault во Франции
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Nissan Micra обновилась и получила дизайнерскую версию
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Посмотрите на шестиколесный пикап на базе Nissan Micra
Новости
Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор
1 ноября 2018, 17:51
В Nissan Micra уместили начинку от Lancer Evo: 400 сил и полный привод
Автомобиль оценили в 850 тысяч рублей
Выигранный в лотерею Nissan закопали в землю на 50 лет
Машину отдадут наследникам победителя
13 апреля 2018, 13:18Новости
Алексей Носаченко
7 октября 2016, 14:05
Nissan Note покинет европейский рынок
Компактвэн заменят моделью Micra нового поколения
Nissan Micra
29 сентября 2016, 15:20Без рубрики
Редакция «Мотора»
29 сентября 2016, 13:07
Nissan научил «Микру» останавливаться перед пешеходами
Хэтчбек нового поколения построили на платформе будущего Renault Clio
3 июня 2013, 21:35
Хэтчбек Nissan Micra научился измерять место для парковки
Компания представила обновленный компакт-кар
Nissan объявил глобальный отзыв 840 тысяч автомобилей
Под сервисную кампанию попали модели Micra и Cube
23 мая 2013, 21:12Новости
Александр Мирошкин
13 марта 2013, 16:27
Nissan подготовился к обновлению "Микры"
Компакт-кар получит новый дизайн передней части кузова

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