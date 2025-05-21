Nissan Micra

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Новый Nissan Micra стал электрокаром на платформе Renault 5
Представлен хэтчбек шестого поколения
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Концепт Nissan Micra 350SR преобразился к собственному 23-летию
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Nissan показал новый Leaf и Micra
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Новый Nissan Micra раскрыли до премьеры: это «клон» Renault
21 октября 2020, 19:43
Посмотрите на шестиколесный пикап на базе Nissan Micra
Приобрести мини-грузовичок можно за 600 000 рублей
29 января 2019, 11:10
Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор
Технические изменения не принесли внешних перемен
1 ноября 2018, 17:51
В Nissan Micra уместили начинку от Lancer Evo: 400 сил и полный привод
Автомобиль оценили в 850 тысяч рублей
13 апреля 2018, 13:18
Выигранный в лотерею Nissan закопали в землю на 50 лет
Машину отдадут наследникам победителя
7 октября 2016, 14:05
Nissan Note покинет европейский рынок
Компактвэн заменят моделью Micra нового поколения
29 сентября 2016, 13:07
Nissan научил «Микру» останавливаться перед пешеходами
Хэтчбек нового поколения построили на платформе будущего Renault Clio
23 мая 2013, 20:12
Nissan объявил глобальный отзыв 840 тысяч автомобилей
Под сервисную кампанию попали модели Micra и Cube
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