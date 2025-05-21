Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Nissan Micra
Все модели
350Z
370Z
Almera
Altima
Ariya
BladeGlider
BlideGlider
DAYZ ROOX
DeltaWing
Evalia
Extrem
Friend-Me
GT-R
Hi-Cross
IDx
Invitation
Juke
Juke-R
Kicks
Lannia
Leaf
Maxima
Micra
Murano
NV200
NV3500 HD
Navara
Note
Pathfinder
Patrol
Pivo 3
Pulsar
Qashqai
Resonance
Sentra
Skyline
Sport Sedan Concept
Sway
Teana
Terrano
Tiida
Titan
X-Trail
Z35
ZEOD RC
e-NV200
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Новый Nissan Micra стал электрокаром на платформе Renault 5
Представлен хэтчбек шестого поколения
Новости
Концепт Nissan Micra 350SR преобразился к собственному 23-летию
Новости
Nissan показал новый Leaf и Micra
Новости
Новый Nissan Micra раскрыли до премьеры: это «клон» Renault
7 сентября 2022, 19:51
Nissan отказался от «самой женской» модели из-за низкого спроса
Модель прекратят продавать на домашнем рынке
Nissan готовит электрокар на замену Micra: первое изображение
Производство новинки наладят на заводе Renault во Франции
27 января 2022, 13:29
Новости
Лиза Будрина
17 ноября 2020, 12:17
Nissan Micra обновилась и получила дизайнерскую версию
Micra 2021 модельного года стала доступна в исполнении N-Design
21 октября 2020, 19:43
Посмотрите на шестиколесный пикап на базе Nissan Micra
Приобрести мини-грузовичок можно за 600 000 рублей
29 января 2019, 11:10
Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор
Технические изменения не принесли внешних перемен
1 ноября 2018, 17:51
В Nissan Micra уместили начинку от Lancer Evo: 400 сил и полный привод
Автомобиль оценили в 850 тысяч рублей
13 апреля 2018, 13:18
Выигранный в лотерею Nissan закопали в землю на 50 лет
Машину отдадут наследникам победителя
7 октября 2016, 14:05
Nissan Note покинет европейский рынок
Компактвэн заменят моделью Micra нового поколения
29 сентября 2016, 13:07
Nissan научил «Микру» останавливаться перед пешеходами
Хэтчбек нового поколения построили на платформе будущего Renault Clio
Хэтчбек Nissan Micra научился измерять место для парковки
Компания представила обновленный компакт-кар
3 июня 2013, 20:35
Новости
Ефим Репин
23 мая 2013, 20:12
Nissan объявил глобальный отзыв 840 тысяч автомобилей
Под сервисную кампанию попали модели Micra и Cube
Первая
1
Последняя