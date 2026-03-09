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Лучшим женским автомобилем 2026 года выбрали Nissan
Новости
Электрокар Nissan Leaf сменил поколение
Новости
Со сменой поколения электрический Nissan Leaf станет мощнее
Новости
Nissan Leaf нового поколения рассекречен до премьеры
26 марта 2025, 13:31
Nissan показал новый Leaf и Micra
Обе модели станут электрокарами
Nissan Leaf в новом поколении превратится в стильный кроссовер
Разработка Nissan Leaf третьего поколения идет полным ходом
4 декабря 2023, 10:52
Новости
Лиза Будрина
1 октября 2023, 16:00
Видео: электрокар Nissan Leaf устроил гонку с реактивным самолётом
Ролик снят ради рекламы японского электромобиля
9 января 2023, 12:45
Выяснилось, как полностью разрядить Nissan Leaf, проехав всего 35 километров
35 километров – это запас хода электромобиля Nissan при езде на максимальной скорости
17 декабря 2022, 11:11
Tesla и Nissan лидируют в рейтинге самых надежных электрокаров
Аналитики отмечают, что многолетний опыт производителей в производстве электрокаров дает им ощутимое преимущество
16 декабря 2022, 17:10
Nissan придумал необычный способ зажечь рождественскую елку
Иллюминацию праздничной елки подключили к электрокару Nissan Leaf
16 сентября 2022, 12:43
Австралиец обменял свой редкий Nissan Skyline на электрический Leaf из-за дорогого бензина
Сомнительную замену якобы произвели в одном из австралийских салонов
18 июля 2022, 9:51
Нынешнее поколение Nissan Leaf может стать последним
Японская марка решает судьбу электрического хэтчбека
5 мая 2022, 11:40
У электромобилей Nissan появится «заряженная» версия Nismo
Спортивному подразделению поручат доработку будущих батарейных машин
Nissan Leaf обновился, но не подорожал
Изменения свелись к легкому фейслифтингу и пересмотру комплектаций
22 апреля 2022, 17:02
Новости
Лиза Будрина
23 февраля 2022, 21:21
Обновлен самый популярный в России электромобиль
Хэтчбек Nissan Leaf модернизирован к 2022 модельному году
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