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Обновлен самый популярный в России электромобиль
Хэтчбек Nissan Leaf модернизирован к 2022 модельному году
Новости
Видео: россиянин заряжает электрокар из окна 20 этажа
Новости
Электрохэтчбек Nissan Leaf станет кроссовером в новом поколении
Новости
Самый популярный в России электрокар получил юбилейную спецверсию
29 января 2021, 11:33
Продажи электромобилей в России выросли в два раза
В минувшем году россияне приобрели 687 «зеленых» автомобилей
Nissan Leaf переоборудовали в передвижную электростанцию для спасателей
Электрический хэтчбек оснастили разъемами питания для подключения оборудования
29 сентября 2020, 12:27
Новости
Алексей Носаченко
5 февраля 2020, 15:51
Автономный Nissan Leaf совершил рекордный пробег по Великобритании
Автомобиль самостоятельно проехал 370 километров
16 декабря 2019, 12:01
Nissan обновил электрокар Leaf
Модель обзавелась новыми электронными ассистентами
9 декабря 2019, 13:43
Nissan Leaf превратили в «рождественскую ёлку»
Таким образом компания напомнила о возможностях системы рекуперации
18 ноября 2019, 16:20
Вот, что будет с автомобилем после удара о столб на 75 и 84 км/ч
Nissan Leaf «намотали» на столб в ходе краш-теста
24 октября 2019, 11:18
Nissan сделал электромобиль Leaf полноприводным
Новинка получила два электромотора – по одному на каждой оси
30 сентября 2019, 14:53
В каршеринг «Яндекса» добавили электрический Nissan
Теперь в «Яндекс.Драйве» есть 30 экземпляров Nissan Leaf
13 сентября 2019, 14:48
Электрический Nissan Leaf превратили в эко-катафалк
Автомобиль уже доступен в 16 похоронных бюро Великобритании
Nissan «электрифицирует» Лигу чемпионов УЕФА
Роберто Карлос доставит кубок Лиги чемпионов УЕФА на гоночном электромобиле Nissan LEAF NISMO RC 2.0
1 июня 2019, 12:00
Новости
9 января 2019, 12:03
Представлена «дальнобойная» версия электрокара Nissan Leaf
Запас хода на одной зарядке вырос с 243 до 364 километров в цикле EPA
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