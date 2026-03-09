Nissan Leaf

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Лучшим женским автомобилем 2026 года выбрали Nissan
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Электрокар Nissan Leaf сменил поколение
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Со сменой поколения электрический Nissan Leaf станет мощнее
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Nissan Leaf нового поколения рассекречен до премьеры
9 января 2023, 12:45
Выяснилось, как полностью разрядить Nissan Leaf, проехав всего 35 километров
35 километров – это запас хода электромобиля Nissan при езде на максимальной скорости
17 декабря 2022, 11:11
Tesla и Nissan лидируют в рейтинге самых надежных электрокаров
Аналитики отмечают, что многолетний опыт производителей в производстве электрокаров дает им ощутимое преимущество
16 декабря 2022, 17:10
Nissan придумал необычный способ зажечь рождественскую елку
Иллюминацию праздничной елки подключили к электрокару Nissan Leaf
16 сентября 2022, 12:43
Австралиец обменял свой редкий Nissan Skyline на электрический Leaf из-за дорогого бензина
Сомнительную замену якобы произвели в одном из австралийских салонов
18 июля 2022, 9:51
Нынешнее поколение Nissan Leaf может стать последним
Японская марка решает судьбу электрического хэтчбека
5 мая 2022, 11:40
У электромобилей Nissan появится «заряженная» версия Nismo
Спортивному подразделению поручат доработку будущих батарейных машин
23 февраля 2022, 21:21
Обновлен самый популярный в России электромобиль
Хэтчбек Nissan Leaf модернизирован к 2022 модельному году
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