Nissan Almera

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В Москве появился в продаже новый Nissan, собранный на АвтоВАЗе
Японский «родственник» Renault Logan сохранился в «капсульном» виде
Новости
Nissan отправит в отставку три седана за три года
Новости
Представлен обновленный седан Nissan Almera
Новости
Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
10 февраля 2014, 20:32
Седан Nissan Almera вошел в десятку бестселлеров России
"Альмера" догнала по продажам Renault Logan
29 января 2014, 21:14
Nissan обновил седан Almera
«Альмера» получила новый дизайн передней части кузова
30 декабря 2013, 20:24
"Вазовский" седан Nissan подорожал
Стоимость всех комплектаций "Альмеры" увеличилась на семь тысяч рублей
29 ноября 2013, 14:30
Шпионы рассекретили интерьер конкурента VW Golf от Nissan
Интерьер нового хэтчбека Nissan сфотографировали во время испытаний модели
15 апреля 2013, 18:11
В России начались продажи Nissan Almera
Седан доступен в трех комплектациях и с единственным мотором
12 марта 2013, 19:32
Nissan опроверг плохую покраску "Альмер" на "АвтоВАЗе"
Первые товарные машины поступят к дилерам в марте
Nissan Almera
Первый тест-драйв самого доступного "Ниссана" в России
25 февраля 2013, 16:38Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Дмитрий Кротов
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