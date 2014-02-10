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Новости
Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
Японская марка представила седан для Юго-Восточной Азии
Новости
Nissan отзовет в России еще 100 000 машин из-за подушек безопасности
Новости
Nissan отзовет в России 42 тысячи «Альмер»
Новости
Российский седан Nissan Almera получил новую комплектацию
10 февраля 2014, 21:32
Седан Nissan Almera вошел в десятку бестселлеров России
"Альмера" догнала по продажам Renault Logan
Nissan обновил седан Almera
«Альмера» получила новый дизайн передней части кузова
29 января 2014, 22:14
Новости
Ефим Репин
30 декабря 2013, 21:24
"Вазовский" седан Nissan подорожал
Стоимость всех комплектаций "Альмеры" увеличилась на семь тысяч рублей
29 ноября 2013, 15:30
Шпионы рассекретили интерьер конкурента VW Golf от Nissan
Интерьер нового хэтчбека Nissan сфотографировали во время испытаний модели
15 апреля 2013, 19:11
В России начались продажи Nissan Almera
Седан доступен в трех комплектациях и с единственным мотором
12 марта 2013, 20:32
Nissan опроверг плохую покраску "Альмер" на "АвтоВАЗе"
Первые товарные машины поступят к дилерам в марте
12 марта 2013, 15:13
Старт продаж Nissan Almera отложат из-за плохой покраски на "АвтоВАЗе"
Бюджетный японский седан появится у дилеров лишь в четвертом квартале 2013 года
Nissan Almera
Первый тест-драйв самого доступного "Ниссана" в России
25 февраля 2013, 17:38
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
11 февраля 2013, 17:07
Появился полный прайс-лист "вазовского" седана Nissan
Седан Almera будет предлагаться в шести фиксированных комплектациях
Новый Nissan Almera оказался дешевле "Соляриса"
Nissan назвал рублевые цены нового седана
8 февраля 2013, 21:08
Новости
Александр Мирошкин
24 декабря 2012, 15:01
Стали известны комплектации российского седана Nissan Almera
"Альмера" будет предлагаться в трех базовых комплектациях с единственным мотором
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