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Новости
В России начнут продавать китайскую копию Nissan Navara
Dongfeng начал сертификацию грузовичка Rich в России
Новости
Nissan представил самую экстремальную версию Navara
Новости
В России в гараже на 13 лет забыли пикап Nissan Navara. Теперь он стоит в два раза больше нового
Новости
Nissan показал самую экстремальную версию пикапа Navara
10 июня 2021, 10:49
Nissan закроет один завод и лишит европейцев пикапа
Предприятие в Барселоне, где собирают Navara, прекратит работу до конца 2021 года
Представлен пикап Nissan Navara с новым дизайном
Облик модели для азиатского рынка изменился впервые за шесть лет
5 ноября 2020, 11:19
Новости
Лиза Будрина
27 октября 2020, 12:46
Обновлённый Nissan Navara показали на видео
Незадолго до премьеры Nissan выпустил ролик с историей модели
18 октября 2020, 11:33
Раскрыта внешность обновленного пикапа Nissan Navara
Рамный грузовичок Nissan ждёт скорый рестайлинг
5 августа 2020, 10:11
Пикап Nissan Frontier с пробегом более 1,6 миллиона километров вернули на завод
Водитель-рекордсмен получил в подарок от Nissan новый пикап, а старый вернул автопроизводителю
27 мая 2020, 14:18
Nissan Navara станет 1000-сильным пикапом для трека
Машину строит британская SB Motorsport
19 февраля 2020, 11:09
Посмотрите, что будет при лобовом столкновении старого и нового Nissan Navara
Этот необычный краш-тест призван продемонстрировать прогресс пассивной безопасности модели
9 февраля 2020, 19:59
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап
Шофёр из Чикаго проехал на Nissan Frontier 1,6 миллиона километров за 13 лет
8 февраля 2020, 18:59
Новый двигатель Nissan дебютировал на старом пикапе начала 2000-х
Японская фирма представила атмосферный бензиновый V6 объёмом 3,8 литра
Nissan обновил самую внедорожную версию пикапа Navara
Модификация Off-Roader AT32 получила защиту днища из алюминия
27 января 2020, 18:09
Новости
Алексей Носаченко
6 ноября 2019, 11:45
Nissan Navara подготовили для гонок по пустыне
Пикап получил длинноходную подвеску и двигатель V8
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