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Nissan Navara
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Новости
Обновленный пикап Nissan Navara поступил в продажу с 8-ступенчатым «автоматом»
Новости
Oting везет в Россию внедорожник на базе Nissan Patrol и два больших пикапа
Новости
Будущее Nissan Navara: унификация с Mitsubishi L200 и топ-версия Nismo
Новости
Новый пикап Nissan Navara привезли в Россию
1 августа 2022, 6:06
У Nissan появился недорогой пикап с 26-сантиметровым клиренсом
Бюджетный грузовичок Navara SL обрел сертифицированные внедорожные аксессуары
Дрифтер построил 1000-сильный пикап Nissan Navara с мотором от GT-R
Проект реализовали британский гонщик и английская инжиниринговая компания
13 июня 2022, 11:30
Новости
Александр Пономарёв
11 мая 2022, 11:25
У «экстремального» Nissan Navara Pro-4X Warrior появится версия начального уровня
Новинка будет доступна только на рынке Австралии
18 июля 2021, 17:17
В России начнут продавать китайскую копию Nissan Navara
Dongfeng начал сертификацию грузовичка Rich в России
2 июля 2021, 11:26
Nissan представил самую экстремальную версию Navara
Пикап PRO-4X Warrior предназначен для австралийского рынка
30 июня 2021, 11:43
В России в гараже на 13 лет забыли пикап Nissan Navara. Теперь он стоит в два раза больше нового
Необычную «капсулу времени» выставили на продажу в Иркутске — владелец оценил машину в 2,2 миллиона рублей
18 июня 2021, 11:51
Nissan показал самую экстремальную версию пикапа Navara
Флагманская модель в линейке Navara будет доступна только на рынке Австралии
10 июня 2021, 10:49
Nissan закроет один завод и лишит европейцев пикапа
Предприятие в Барселоне, где собирают Navara, прекратит работу до конца 2021 года
5 ноября 2020, 11:19
Представлен пикап Nissan Navara с новым дизайном
Облик модели для азиатского рынка изменился впервые за шесть лет
Обновлённый Nissan Navara показали на видео
Незадолго до премьеры Nissan выпустил ролик с историей модели
27 октября 2020, 12:46
Новости
Лиза Будрина
18 октября 2020, 11:33
Раскрыта внешность обновленного пикапа Nissan Navara
Рамный грузовичок Nissan ждёт скорый рестайлинг
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