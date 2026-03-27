30 июня 2021, 11:43

В России в гараже на 13 лет забыли пикап Nissan Navara. Теперь он стоит в два раза больше нового

Необычную «капсулу времени» выставили на продажу в Иркутске — владелец оценил машину в 2,2 миллиона рублей