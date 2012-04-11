Altima

Nissan Altima

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Владелец Nissan обнаружил, что сотрудники дилера катались на его машине
Представители дилера обвинили его в незаконном преследовании
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Nissan отзывает 1,9 миллиона машин из-за распахивающихся капотов
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Nissan поставил на гусеницы седан Altima
Новости
Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
11 апреля 2012, 16:13
Nissan Altima останется без гибридного варианта до 2014 года
Nissan оснастит седан силовой установкой собственной разработки
Рестайлинговый Nissan Altima получил кресла с "нулевой гравитацией"
Модель показали за день до официальной премьеры на моторшоу в Нью-Йорке
4 апреля 2012, 1:28Новости

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