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Nissan Altima
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Новости
Nissan лишил преемника Teana самого передового двигателя
Турбомотор с изменяемой степенью сжатия отправлен в отставку
Новости
Nissan отправит в отставку три седана за три года
Новости
В Россию начали возить Nissan Altima за 3 млн рублей
Новости
Обновленная Nissan Altima примерила дизайн в стиле Arteon
10 июня 2022, 11:10
Американский аналог Nissan Teana обновился и стал спортивнее
Рестайлингу подвергли модель Altima
Владелец Nissan обнаружил, что сотрудники дилера катались на его машине
Представители дилера обвинили его в незаконном преследовании
10 мая 2021, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
5 июня 2020, 14:31
Nissan отзывает 1,9 миллиона машин из-за распахивающихся капотов
Некоторые из автомобилей попали под отзыв уже в четвертый раз
18 января 2019, 12:17
Nissan поставил на гусеницы седан Altima
Автомобиль построили к моторшоу в Монреале
28 марта 2018, 20:04
Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
Компания представила седан нового поколения
Nissan Altima останется без гибридного варианта до 2014 года
Nissan оснастит седан силовой установкой собственной разработки
11 апреля 2012, 15:13
Новости
4 апреля 2012, 0:28
Рестайлинговый Nissan Altima получил кресла с "нулевой гравитацией"
Модель показали за день до официальной премьеры на моторшоу в Нью-Йорке
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