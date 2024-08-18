Nissan Altima

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Nissan лишил преемника Teana самого передового двигателя
Турбомотор с изменяемой степенью сжатия отправлен в отставку
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Nissan отправит в отставку три седана за три года
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В Россию начали возить Nissan Altima за 3 млн рублей
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Обновленная Nissan Altima примерила дизайн в стиле Arteon
18 января 2019, 12:17
Nissan поставил на гусеницы седан Altima
Автомобиль построили к моторшоу в Монреале
28 марта 2018, 20:04
Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
Компания представила седан нового поколения
4 апреля 2012, 0:28
Рестайлинговый Nissan Altima получил кресла с "нулевой гравитацией"
Модель показали за день до официальной премьеры на моторшоу в Нью-Йорке
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