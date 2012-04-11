Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Altima
Nissan Altima
Все модели
350Z
370Z
Almera
Altima
Ariya
BladeGlider
BlideGlider
DAYZ ROOX
DeltaWing
Evalia
Extrem
Friend-Me
GT-R
Hi-Cross
IDx
Invitation
Juke
Juke-R
Kicks
Lannia
Leaf
Maxima
Micra
Murano
NV200
NV3500 HD
Navara
Note
Pathfinder
Patrol
Pivo 3
Pulsar
Qashqai
Resonance
Sentra
Skyline
Sport Sedan Concept
Sway
Sylphy
Teana
Terra
Terrano
Tiida
Titan
X-Trail
Z35
ZEOD RC
e-NV200
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Владелец Nissan обнаружил, что сотрудники дилера катались на его машине
Представители дилера обвинили его в незаконном преследовании
Новости
Nissan отзывает 1,9 миллиона машин из-за распахивающихся капотов
Новости
Nissan поставил на гусеницы седан Altima
Новости
Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
11 апреля 2012, 16:13
Nissan Altima останется без гибридного варианта до 2014 года
Nissan оснастит седан силовой установкой собственной разработки
Рестайлинговый Nissan Altima получил кресла с "нулевой гравитацией"
Модель показали за день до официальной премьеры на моторшоу в Нью-Йорке
4 апреля 2012, 1:28
Новости
× Отключить рекламу
Новости партнёров