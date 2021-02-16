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Новости
Renault возобновил сборку кроссоверов в России
Московский завод французской марки находился в простое с 28 февраля
Новости
В России отзывают кроссоверы Nissan из-за проблемы с номером мотора
Новости
Nissan изменил цены в России. Один кроссовер подешевел на 35 тысяч рублей
Новости
В России подорожали почти все модели Nissan
16 февраля 2021, 12:28
Появились подробности о будущем Nissan Terrano
Автопроизводитель заявляет, что не намерен отказываться от присутствия в сегменте компактных кроссоверов
В России подорожали кроссоверы Nissan
Выросла цена двух из четырех кроссоверов, доступных в России
18 декабря 2020, 11:32
Новости
Мария Руцкая
1 августа 2020, 19:19
В России за неделю дважды серьезно подорожали кроссоверы Nissan
Японская фирма повысила цены на локализованные модели Terrano и X-Trail
20 марта 2019, 16:47
Nissan Terrano получил поддержку Apple CarPlay и подорожал
Внедорожник отныне стоит от 1 021 000 рублей
1 ноября 2018, 15:19
Nissan обновил Terrano для России
У модели изменились комплектации и появился новый цвет
27 декабря 2017, 15:00
Nissan отзовет в России еще 100 000 машин из-за подушек безопасности
Сервисная кампания затронула семь моделей японской марки
7 июня 2017, 12:09
У российских Nissan Terrano обнаружили неправильные рули
«Ниссан» проведет отзыв почти тысячи машин в РФ
Nissan Terrano
Как Nissan Terrano стал еще ближе к Renault Duster
25 мая 2017, 10:00
Тест-драйв
Александр Мирошкин
2 мая 2017, 16:32
Nissan обновил Terrano для России
У внедорожника изменился интерьер и появилось новое оснащение
Nissan Terrano получил 22 улучшения
Внедорожник обновился и получил двухцветный салон
27 марта 2017, 14:15
Новости
Александр Мирошкин
Nissan Terrano
Как изменился обновленный Nissan Terrano и стоит ли радоваться его «автомату»
24 мая 2016, 9:53
Тест-драйв
Ефим Репин
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