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Новости
Новый гибридный Nissan Qashqai не впечатлил расходом топлива
Японский кроссовер обзавелся фирменной системой e-Power
Новости
Блогер разобрал новый Nissan Qashqai и назвал его недостатки
Новости
Nissan поднял цены на популярные кроссоверы в России
Новости
Стало известно, сколько стоят Nissan Qashqai и X-Trail по подписке в России
17 сентября 2021, 12:57
Российские Nissan Qashqai и X-Trail обзавелись стильной версией
Кроссоверы в исполнении N-Design получили черные элементы декора
Российские кроссоверы Nissan подорожали на 50 тысяч рублей
Три модели японской марки стали дороже на 0,9-1,7 процента
20 августа 2021, 12:09
Новости
Мария Руцкая
20 июля 2021, 9:50
В России выросла цена кроссовера-бестселлера Nissan
Японская марка скорректировала ценник только одной модели
Как работает автопилот* на Nissan Qashqai?
Тестируем систему ProPilot: водителя она не заменит, но подстрахует
9 июля 2021, 12:56
Тест-драйв
Юрий Воронцов
21 июня 2021, 10:56
В России подорожали почти все модели Nissan
Повысилась стоимость X-Trail, Terrano и Murano
17 мая 2021, 15:05
В России начались продажи Nissan Qashqai и X-Trail с полуавтопилотом
Для обеих моделей стала доступна система автономного вождения ProPILOT
27 апреля 2021, 12:25
Nissan поднял цены на три кроссовера в России
Нетронутым остался только ценник Terrano
5 апреля 2021, 14:07
В России началась сборка кроссоверов Nissan с автопилотом
В компании отметили, что ProPilot специально адаптировали к российским условиям
18 февраля 2021, 14:17
Nissan рассекретил новый Qashqai
Кроссовер получил пересмотренную внешность и версию без коробки передач
Двухцветный кузов и новые задние фонари: Nissan представил финальное изображение следующего Qashqai
Премьера кроссовера состоится 18 февраля
15 февраля 2021, 15:13
Новости
Анастасия Мельник
5 февраля 2021, 13:11
Nissan раскрыл дату премьеры нового Qashqai
В новом тизере можно рассмотреть детали кроссовера
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