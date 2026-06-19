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Nissan Qashqai
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В Казахстане стартуют продажи Nissan Qashqai второго поколения
Читальный зал
Renault, Haval или Volkswagen: семь подержанных кроссоверов, которые реально найти за полтора миллиона
Новости
Nissan Qashqai может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ
Новости
Nissan показал новый Leaf и Micra
29 октября 2024, 12:36
Nissan Qashqai возвращается: налажены поставки кроссоверов в Россию
Компания Sinomach Automobile будет возить некогда популярную модель по параллельному импорту
Nissan снова обновил старый Qashqai: кроссовер ждут в России
Второе поколение модели не собирается в отставку в Поднебесной
28 сентября 2024, 15:30
Новости
Сергей Ильин
10 сентября 2024, 18:40
Nissan Qashqai прыгнул с тарзанки и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Кроссовер подняли на высоту 65 метров и сбросили вниз
20 июля 2024, 12:43
В Россию вернется Nissan Qashqai с гарантией и дилерской сетью
В нашу страну планируют привезти большую партию «Кэшкаев»
16 июня 2024, 15:15
Nissan готовится к рестайлингу старого Qashqai: первые фотографии
Кроссовер десятилетней давности ждёт ещё один большой апгрейд
17 апреля 2024, 12:43
Представлен обновленный Nissan Qashqai
Кроссоверу изменили дизайн и улучшили оснащение
9 апреля 2024, 9:43
Обновленный Nissan Qashqai впервые показали на видео
А заодно объявили дату премьеры
14 февраля 2024, 18:30
На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге собрали новые Qashqai и X-Trail
Автомобили уже поступили в дилерские центры
12 сентября 2023, 17:45
В России серьезно подешевел новый Nissan Qashqai
Кроссовер третьего поколения предлагают автодилеры на Дальнем Востоке
Первый в России Nissan Qashqai нового поколения оценили в 5,3 миллиона рублей
У продавца в наличии кроссовер в гибридной модификации и с богатым оснащением
2 марта 2023, 20:31
Новости
Анастасия Мельник
20 февраля 2023, 5:34
Nissan превратит в электромобили Qashqai, X-Trail и Juke
Бестселлеры Nissan переведут на электротягу в течение четырех лет
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