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Nissan оснастил кроссовер Juke 600-сильным двигателем
Juke с мотором от суперкара дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде
За рулем Nissan Juke-R
Гоняем на Nissan GT-R и Nissan Juke-R по трассе Moscow Raceway
24 июля 2012, 15:17
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Nissan рассказал подробности о "заряженном" Juke-R
Кроссовер с мотором от суперкара Nissan GT-R разгоняется до "сотни" за 3,7 секунды
4 января 2012, 21:47
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