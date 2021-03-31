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Новости
2700-сильный Nissan Patrol стал быстрейшим внедорожником в мире
Ему удалось разогнаться до 355,6 километра в час
Новости
Nissan заменит атмосферный V8 на новый турбированный V6
Новости
Nissan Patrol могут превратить в шестиколесного «монстра»
Новости
13-летний Nissan Patrol всю жизнь продержали в московском гараже, а теперь продают по цене Toyota Land Cruiser 300
31 марта 2021, 17:26
428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol
Внедорожник в исполнении Nismo будет доступен только на Ближнем Востоке
«Заряженный» Nissan Patrol: первое видео и дата премьеры
Внедорожник будут продавать только на Ближнем Востоке
26 марта 2021, 11:22
Новости
Мария Руцкая
24 февраля 2021, 13:22
«Заряженный» Nissan Patrol показали на видео
Внедорожник от Nismo получит 430-сильный двигатель
15 февраля 2021, 17:01
«Заряженную» версию Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Внедорожник с шильдиком Nismo участвовал в фотосессии
13 декабря 2020, 16:00
Внедорожник Nissan может получить девятиступенчатый «автомат»
Пикап Titan поделится агрегатами с недавно обновлённой Armada
8 декабря 2020, 21:19
Nissan обновил Patrol для Америки
Представлен модернизированный внедорожник Armada
История Nissan Patrol
Внедорожник, который побеждал в Дакаре и ставил на место гиперкары
18 июня 2020, 9:27
Читальный зал
Алексей Олефиренко
25 мая 2020, 11:54
Ржавый Nissan Patrol продают по цене «Жигулей»
Легендарный внедорожник 1963 года выпуска можно купить всего за 177 тысяч рублей
15 декабря 2019, 13:13
Mitsubishi Pajero может быть возрождён на платформе Nissan Patrol
Следующее поколение японских вездеходов может получить общую «тележку»
Nissan представил обновленный Patrol
Внедорожник получил новую внешность и продвинутые системы активной безопасности
24 сентября 2019, 14:23
Новости
Алексей Носаченко
2 сентября 2019, 14:03
Nissan Patrol следующего поколения: новые фотографии
На снимках впервые запечатлён интерьер Patrol 2020 модельного года
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