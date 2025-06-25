Nissan Patrol

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495 лошадиных сил: Nissan выпустила мощнейший Patrol
Битурбомотору V6 добавили 70 лошадиных сил
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«Заряженный» Nissan Patrol нового поколения раскрыт до премьеры
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Дубайская студия превратила старый Nissan Patrol в электрический рестомод
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Nissan неожиданно обновил старый Patrol с мотором V8
17 апреля 2025, 13:13
Oting везет в Россию внедорожник на базе Nissan Patrol и два больших пикапа
Первая новинка появится в четвертом квартале 2025 года
7 сентября 2024, 13:13
Абсолютно новый Nissan Patrol: базовая версия с «атмосферником»
Японская марка сделала консервативную версию для Ближнего Востока
4 сентября 2024, 9:23
Nissan представил два внедорожника в один день
Patrol и Armada — гиганты-близнецы от Nissan — сменили поколение
31 августа 2024, 15:15
Nissan раскрыл мощность абсолютно нового Patrol с мотором V6
Внедорожник седьмого поколения покажут 3 сентября, но многое известно
27 августа 2024, 16:10
Nissan частично рассекретил новый Patrol
Премьера собрата Infiniti QX80 запланирована на 3 сентября
14 августа 2024, 12:43
Nissan Patrol сменит поколение осенью: новые изображения
Премьера нового Nissan Patrol состоится в сентябре
2 августа 2024, 12:04
Nissan раскрыл дату премьеры следующего Patrol
Рамный внедорожник сбросит маскировку 3 сентября
2 ноября 2023, 11:59
Nissan Patrol следующего поколения: новые фотографии и подробности
Внедорожник сфотографировали во время дорожных испытаний
15 июня 2023, 14:08
Nissan Patrol обзавелся версией для покорения австралийского бездорожья
В гамме модели появилась модификация Warrior с усиленной подвеской и здоровенными колесами
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