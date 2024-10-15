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В России непримечательный Nissan Maxima продали всего за неделю. И вот почему
Автомобиль 2005 года сохранился в состоянии «капсулы времени»
Новости
Nissan отправляет в отставку седан Maxima
Новости
Tesla возглавила рейтинг удовлетворённости покупателей вне зачёта
Новости
Nissan Maxima обзавелся особой версией в честь 40-летия
8 августа 2020, 18:00
Седан Nissan Maxima заменят новым электромобилем
Полноразмерному японскому седану осталось жить всего два года
Nissan добавил в свою линейку «четырехдверный спорткар»
Японская компания представила седан Maxima нового поколения
2 апреля 2015, 18:24
Новости
Ефим Репин
16 февраля 2015, 20:41
Появились снимки интерьера нового Nissan Maxima
Фотошпионы рассекретили салон нового "Ниссана"
3 февраля 2015, 20:42
Nissan назвал новую Maxima «четырехдверным спорткаром»
Опубликованы первые официальные снимки седана Maxima нового поколения
Nissan представил новую «Максиму» в рекламном ролике
Седан Nissan Maxima следующего поколения дебютирует на моторшоу в Нью-Йорке
2 февраля 2015, 14:28
Новости
Ярослав Гронский
18 апреля 2014, 20:22
Новый Nissan Maxima будет неотличим от концепта
Новый седан "Ниссана" окажется похож на детройтский прототип
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