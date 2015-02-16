Maxima

Nissan Maxima

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Tesla возглавила рейтинг удовлетворённости покупателей вне зачёта
В абсолютном зачёте победил Nissan Maxima
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Nissan Maxima обзавелся особой версией в честь 40-летия
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Седан Nissan Maxima заменят новым электромобилем
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Nissan добавил в свою линейку «четырехдверный спорткар»
16 февраля 2015, 20:41
Появились снимки интерьера нового Nissan Maxima
Фотошпионы рассекретили салон нового "Ниссана"
Nissan назвал новую Maxima «четырехдверным спорткаром»
Опубликованы первые официальные снимки седана Maxima нового поколения
3 февраля 2015, 20:42Новости
Ярослав Гронский
2 февраля 2015, 14:28
Nissan представил новую «Максиму» в рекламном ролике
Седан Nissan Maxima следующего поколения дебютирует на моторшоу в Нью-Йорке
18 апреля 2014, 21:22
Новый Nissan Maxima будет неотличим от концепта
Новый седан "Ниссана" окажется похож на детройтский прототип

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