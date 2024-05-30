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Nissan обновил «приподнятую» версию Note
Гибридная установка осталась без изменений
Новости
В Россию вернулся Nissan Note: теперь это праворульный гибрид
Новости
В Японии выбрали лучший автомобиль года
Новости
У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
15 июня 2021, 18:21
Новый Nissan Note получил дорогую версию Aura
Новинка, построенная на основе топовой комплектации гибридного хэтчбека, выйдет на японский рынок осенью
Новый Nissan Note стал полноприводным
Хэтчбек также обзавелся «люксовой» версией Autech
23 декабря 2020, 17:45
Новости
Алексей Носаченко
24 ноября 2020, 11:14
Nissan представил Note нового поколения
Хэтчбек появится в продаже в Японии 23 декабря
22 ноября 2020, 22:22
Внешность и салон нового Nissan Note раскрыли до премьеры
Брошюру Nissan с официальными снимками новинки слили в Сеть
9 августа 2020, 16:16
Новый Nissan Note попался фотошпионам за два месяца до премьеры
Очевидцы подловили прототип «третьего» Note на тестах в Японии
1 декабря 2019, 18:59
Новый Nissan Note удивит сдвижными дверями и расходом топлива
Японские журналисты сообщили подробности о компактвэне нового поколения
9 октября 2019, 13:45
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
У них нашли проблему с подушками безопасности
25 декабря 2017, 16:29
Nissan отправит в ремонт 127 тысяч российских машин из-за подушек безопасности
Сервисная акция затрагивает модели Note и Tiida
2 ноября 2016, 16:45
Nissan рассказал о своем новом гибриде
Компания установила на Note последовательную гибридную установку
Nissan Note покинет европейский рынок
Компактвэн заменят моделью Micra нового поколения
7 октября 2016, 14:05
Новости
Ярослав Гронский
25 июня 2014, 16:39
Nissan убрал модель Note с российского рынка
Японская компания прекратила продажи компактвэна
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