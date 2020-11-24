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Новости
В Японии выбрали лучший автомобиль года
Им стал хэтчбек Nissan Note
Новости
У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
Новости
Новый Nissan Note получил дорогую версию Aura
Новости
Новый Nissan Note стал полноприводным
24 ноября 2020, 11:14
Nissan представил Note нового поколения
Хэтчбек появится в продаже в Японии 23 декабря
Внешность и салон нового Nissan Note раскрыли до премьеры
Брошюру Nissan с официальными снимками новинки слили в Сеть
22 ноября 2020, 22:22
Новости
Сергей Ильин
9 августа 2020, 16:16
Новый Nissan Note попался фотошпионам за два месяца до премьеры
Очевидцы подловили прототип «третьего» Note на тестах в Японии
1 декабря 2019, 18:59
Новый Nissan Note удивит сдвижными дверями и расходом топлива
Японские журналисты сообщили подробности о компактвэне нового поколения
9 октября 2019, 13:45
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
У них нашли проблему с подушками безопасности
25 декабря 2017, 16:29
Nissan отправит в ремонт 127 тысяч российских машин из-за подушек безопасности
Сервисная акция затрагивает модели Note и Tiida
2 ноября 2016, 16:45
Nissan рассказал о своем новом гибриде
Компания установила на Note последовательную гибридную установку
7 октября 2016, 14:05
Nissan Note покинет европейский рынок
Компактвэн заменят моделью Micra нового поколения
25 июня 2014, 17:39
Nissan убрал модель Note с российского рынка
Японская компания прекратила продажи компактвэна
Nissan начал испытания "cамоочищающегося" автомобиля
Японцы намерены предлагать "грязеотталкивающую" краску в качестве опции
24 апреля 2014, 23:20
Новости
Ярослав Гронский
25 октября 2013, 22:34
Nissan Note превратили в лодку
Лодку Nissan испытали олимпийские чемпионки по гребле
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