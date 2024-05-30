Nissan Note

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Nissan обновил «приподнятую» версию Note
Гибридная установка осталась без изменений
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В Россию вернулся Nissan Note: теперь это праворульный гибрид
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В Японии выбрали лучший автомобиль года
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У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
22 ноября 2020, 22:22
Внешность и салон нового Nissan Note раскрыли до премьеры
Брошюру Nissan с официальными снимками новинки слили в Сеть
9 августа 2020, 16:16
Новый Nissan Note попался фотошпионам за два месяца до премьеры
Очевидцы подловили прототип «третьего» Note на тестах в Японии
1 декабря 2019, 18:59
Новый Nissan Note удивит сдвижными дверями и расходом топлива
Японские журналисты сообщили подробности о компактвэне нового поколения
9 октября 2019, 13:45
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
У них нашли проблему с подушками безопасности
25 декабря 2017, 16:29
Nissan отправит в ремонт 127 тысяч российских машин из-за подушек безопасности
Сервисная акция затрагивает модели Note и Tiida
2 ноября 2016, 16:45
Nissan рассказал о своем новом гибриде
Компания установила на Note последовательную гибридную установку
25 июня 2014, 16:39
Nissan убрал модель Note с российского рынка
Японская компания прекратила продажи компактвэна
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