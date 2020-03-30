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Новости
Nissan Juke досталась гибридная установка Renault
В европейское гамме модели появилась новая версия
Новости
Nissan подготовил особый Juke к премьере нового фильма про Бэтмена
Новости
Nissan Juke с начинкой от GT‑R продают за 20 миллионов рублей
Новости
Новый Nissan Juke превратили в ралли-кар
30 марта 2020, 11:33
Редкий и очень мощный Nissan Juke продают за 57 миллионов рублей
Кроссовер, выпущенный всего в пяти экземплярах, оснащен 700-сильным мотором
Nissan запатентовал в России новый Juke
В базе Роспатента появились изображения кроссовера следующего поколения
18 марта 2020, 12:15
Новости
Лиза Будрина
18 декабря 2019, 17:17
У Volkswagen Golf во время краш-теста распахнулись двери
Но это не помешало модели набрать максимальные пять звезд
11 сентября 2019, 12:42
Nissan потроллил Франкфуртский автосалон. Но вышло не очень
Марка «прогуляла» моторшоу и вместо этого провела собственное мероприятие в глухой деревне
4 сентября 2019, 10:01
Новый Nissan Juke перешёл на три цилиндра и отказался от вариатора
Nissan представил второе поколение дизайнерского кроссовера
2 сентября 2019, 9:44
Nissan поделился заключительным тизером нового Juke
Десятисекундное видео раскрыло детали дизайнерского кроссовера
19 августа 2019, 14:08
Появились первые подробности о новом Nissan Juke
Автомобиль получит литровый мотор от «Микры» и дизайн в духе концепта GT-R 2020
29 июля 2019, 12:13
Nissan раскрыл очертания нового Juke
В рамках тизерной кампании появилось еще одно изображения кроссовера
22 июля 2019, 17:52
Nissan показал очередной тизер нового Juke
Теперь новинку можно рассмотреть в анфас
Nissan показал первую фотографию нового Juke
Похоже, что кроссовер будет выглядеть так же необычно, как и раньше
13 июля 2019, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
13 июня 2019, 11:45
Из России уходят сразу две модели Nissan
У моделей закончился срок действия ОТТС
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