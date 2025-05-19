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Nissan Juke
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Новости
Следующий Nissan Juke радикально преобразится: первые изображения
Кроссовер следующего поколения будет выглядеть экстравагантно и перейдет на электричество
Новости
В Россию привезли новый Nissan Juke
Новости
Nissan освежил кроссовер Juke: прежний снаружи, новый внутри
Новости
Nissan превратит в электромобили Qashqai, X-Trail и Juke
15 декабря 2022, 11:55
В Россию вернулся Nissan Juke
Nissan Juke не был представлен на российском рынке с 2019 года
Nissan превратил Juke в гоночный внедорожник
Кроссовер получил усиленную подвеску и две запаски
18 мая 2022, 16:09
Новости
Алексей Носаченко
1 марта 2022, 12:29
Nissan Juke досталась гибридная установка Renault
В европейское гамме модели появилась новая версия
24 января 2022, 15:31
Nissan подготовил особый Juke к премьере нового фильма про Бэтмена
Тираж спецверсии ограничат пятью тысячами экземпляров
27 сентября 2021, 15:00
Nissan Juke с начинкой от GT‑R продают за 20 миллионов рублей
700-сильный кроссовер построили в 2019 году
24 июня 2021, 14:20
Новый Nissan Juke превратили в ралли-кар
Концепт кроссовера посвятили 50-летию победы марки в East African Rally
30 марта 2020, 11:33
Редкий и очень мощный Nissan Juke продают за 57 миллионов рублей
Кроссовер, выпущенный всего в пяти экземплярах, оснащен 700-сильным мотором
18 марта 2020, 12:15
Nissan запатентовал в России новый Juke
В базе Роспатента появились изображения кроссовера следующего поколения
18 декабря 2019, 17:17
У Volkswagen Golf во время краш-теста распахнулись двери
Но это не помешало модели набрать максимальные пять звезд
Nissan потроллил Франкфуртский автосалон. Но вышло не очень
Марка «прогуляла» моторшоу и вместо этого провела собственное мероприятие в глухой деревне
11 сентября 2019, 12:42
Новости
Лиза Будрина
4 сентября 2019, 10:01
Новый Nissan Juke перешёл на три цилиндра и отказался от вариатора
Nissan представил второе поколение дизайнерского кроссовера
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Последняя