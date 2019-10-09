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Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
У них нашли проблему с подушками безопасности
Новости
Nissan отправит в ремонт 127 тысяч российских машин из-за подушек безопасности
Тест-драйв
Nissan Tiida
Тест-драйв
Nissan Tiida
27 ноября 2015, 11:01
Обновленный хэтчбек Nissan Tiida сфотографировали в Китае
Nissan изменил переднюю часть кузова «Тииды»
Nissan Tiida
Марка Nissan решила вернуться в сегмент хэтчбеков гольф-класса со своим самоваром
7 апреля 2015, 10:55
Тест-драйв
Ефим Репин
12 марта 2015, 12:27
Nissan представил новый хэтчбек для России
Представлен переименованный в Tiida хэтчбек Nissan Pulsar
Ателье Nismo подготовило спорт-пакет для Nissan Tiida
Бюджетный седан получил аэродинамический обвес кузова
18 июня 2013, 21:20
Новости
Ярослав Гронский
22 ноября 2011, 12:33
"ИжАвто" начнет выпуск Renault Sandero, Duster и Nissan Tiida
"АвтоВАЗ" определился с моделями Lada, Renault и Nissan, которые будут выпускать в Ижевске
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