Nissan Tiida

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Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
У них нашли проблему с подушками безопасности
Новости
Nissan отправит в ремонт 127 тысяч российских машин из-за подушек безопасности
Тест-драйв
Nissan Tiida
Тест-драйв
Nissan Tiida
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