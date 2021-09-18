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Посмотрите на дуэль 1600-сильного пикапа и 2000-сильного спорткара
В дрэг-рейсинге встретились два необычных соперника
Новости
Дрэг-гонка: BMW M5 CS против Aventador SVJ и Nissan GT-R Nismo
Новости
Nissan придется электрифицировать GT-R, чтобы сохранить модели жизнь
Новости
Ателье Italdesign приступило к поставкам эксклюзивных суперкаров Nissan
18 сентября 2021, 19:19
Дрэг-гонка: Honda NSX и Nissan GT-R против Porsche 911
Блогеры сравнили динамику японских купе и немецкого суперкара
Nissan GT-R получил новую версию T-spec
Лимитированное издание спорткара предложат в двух исторических цветах
14 сентября 2021, 11:23
Новости
Алексей Носаченко
31 июля 2021, 15:30
Видео: болид Формулы-1 против форсированных Lambo Huracan и Nissan GT-R
Red Bull RB7 образца 2011 года посоревновался с дрэг-карами
29 мая 2021, 15:30
Дрэг-гонка: Nissan GT-R Nismo против Panamera Turbo S и Audi RS 6
Купе, суперуниверсал и лифтбек сразились в гонке на четверть мили
14 апреля 2021, 11:28
У Nissan GT-R Nismo появилась новая спецверсия
Спорткар получил новый логотип и капот из неокрашенного углепластика
27 марта 2021, 16:00
«Прощальная» версия суперкара Nissan GT-R станет гибридной
Модификация Final Edition получит гибридную силовую установку
17 марта 2021, 14:37
Конфискованный Nissan GT-R будет перевозить донорские органы
Японский спорткар заступил на службу в Национальную гвардию Португалии
6 марта 2021, 14:28
Дрэг-гонка: Nissan GT-R Nismo, Audi R8 против Porsche 911 Turbo S
Блогеры сравнили динамику трёх полноприводных суперкаров
3 марта 2021, 15:01
Золотой Nissan GT-R с 900-сильным двигателем продают за 32 миллиона рублей
Спорткар готовили для тюнинг-шоу SEMA
Появились подробности о Nissan GT-R нового поколения
Спорткар могут превратить в «мягкий» гибрид
18 февраля 2021, 17:09
Новости
Лиза Будрина
9 февраля 2021, 9:05
Вот так выглядит самый уродливый тюнинг Nissan GT-R
Зачем суперкар подвергли таким модификациям, неизвестно
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