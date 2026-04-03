Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Nissan GT-R
Все модели
350Z
370Z
Almera
Altima
Ariya
BladeGlider
BlideGlider
DAYZ ROOX
DeltaWing
Evalia
Extrem
Friend-Me
GT-R
Hi-Cross
IDx
Invitation
Juke
Juke-R
Kicks
Lannia
Leaf
Maxima
Micra
Murano
NV200
NV3500 HD
Navara
Note
Pathfinder
Patrol
Pivo 3
Pulsar
Qashqai
Resonance
Sentra
Skyline
Sport Sedan Concept
Sway
Teana
Terrano
Tiida
Titan
X-Trail
Z35
ZEOD RC
e-NV200
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Суперкар Nissan GT-R возродят к 2030 году
Новости
С молотка пустят Nissan GT-R чемпиона Формулы-1
Новости
Nissan выпустит новое поколение спорткара GT-R
Новости
Nissan сохранит линейку GT-R и возродит Silvia
24 марта 2025, 21:25
Старый Nissan Murano превращают во внедорожный GT-R. Выглядит это не очень
Сроки завершения проекта пока неизвестны
Nissan попрощался с суперкаром GT-R: прием заказов завершен
Легендарная модель исчезла из конфигураторов во всех странах
1 марта 2025, 13:13
Новости
Сергей Ильин
19 ноября 2024, 19:00
В Японии продают наклейку на багажник Nissan GT-R по цене Geely Monjaro
Специалисты утверждают, что при всей редкости лота, его стоимость завышена
20 сентября 2024, 17:05
Nissan рассказал, почему принял решение «убить» легендарный GT-R
Бренд вынужден прекратить производство не по своему желанию
11 июня 2024, 14:07
Появились подробности о Nissan GT-R следующего поколения
Новый GT-R придется подождать
9 июня 2024, 14:00
Видео: Nissan GT-R и Lamborghini Huracan сразились в дуэли
Обе модели подготовлены к дрэг-рейсингу
2 июня 2024, 18:30
Видео: пони-кар Ford Mustang и спорткар Nissan GT-R устроили гонку по прямой
Обе модели серьёзно подготовлены к дрэг-рейсингу
19 мая 2024, 16:30
Видео: Chevrolet Corvette C8 и Nissan GT-R R35 сошлись в гонке по прямой
Два спорткара представляют два поколения индустрии
12 мая 2024, 17:00
Покупателей спорткара Nissan GT-R Nismo лишили карбоновых кресел
Но только на американском рынке
Видео: Tesla Model S Plaid бросила вызов Nissan GT-R Nismo
Стандартный электромобиль против доработанного спорткара
18 марта 2024, 19:00
Новости
Александр Пономарёв
18 марта 2024, 12:00
Nissan сделал две особых версии спорткара GT-R
Клиентам предложат две новые модификации культовой модели
Первая
1
Последняя