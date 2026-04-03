Nissan GT-R

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Суперкар Nissan GT-R возродят к 2030 году
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С молотка пустят Nissan GT-R чемпиона Формулы-1
Новости
Nissan выпустит новое поколение спорткара GT-R
Новости
Nissan сохранит линейку GT-R и возродит Silvia
20 сентября 2024, 17:05
Nissan рассказал, почему принял решение «убить» легендарный GT-R
Бренд вынужден прекратить производство не по своему желанию
11 июня 2024, 14:07
Появились подробности о Nissan GT-R следующего поколения
Новый GT-R придется подождать
9 июня 2024, 14:00
Видео: Nissan GT-R и Lamborghini Huracan сразились в дуэли
Обе модели подготовлены к дрэг-рейсингу
2 июня 2024, 18:30
Видео: пони-кар Ford Mustang и спорткар Nissan GT-R устроили гонку по прямой
Обе модели серьёзно подготовлены к дрэг-рейсингу
19 мая 2024, 16:30
Видео: Chevrolet Corvette C8 и Nissan GT-R R35 сошлись в гонке по прямой
Два спорткара представляют два поколения индустрии
12 мая 2024, 17:00
Покупателей спорткара Nissan GT-R Nismo лишили карбоновых кресел
Но только на американском рынке
18 марта 2024, 12:00
Nissan сделал две особых версии спорткара GT-R
Клиентам предложат две новые модификации культовой модели
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