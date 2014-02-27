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Nissan отзовет в России еще 100 000 машин из-за подушек безопасности
Сервисная кампания затронула семь моделей японской марки
Новости
Nissan отправит в ремонт тысячу российских «Теан»
Новости
Nissan обновил американскую «Теану»
Тест-драйв
Nissan Teana
Большой и плавный
Фотографии нового Nissan Teana для России
27 февраля 2014, 18:47
Без рубрики
Nissan показал новую «Теану» для России
Седан нового поколения появится у дилеров 14 марта
27 февраля 2014, 16:06
Новости
Ефим Репин
24 февраля 2014, 22:25
Новый седан Nissan Teana доберется до России в марте
Новинка будет доступна с двумя бензиновыми моторами
2 сентября 2013, 19:38
Новую Nissan Teana начнут собирать под Петербургом в январе
Стали известны сроки запуска седана Teana нового поколения на российском заводе
Китайцы первыми увидели новый седан Nissan Teana
В КНР представили перелицованную версию американской "Альтимы"
27 февраля 2013, 16:49
Новости
Ефим Репин
5 сентября 2011, 20:12
В России начались продажи обновленного Nissan Teana
На российском рынке начались продажи обновленного седана Nissan Teana
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