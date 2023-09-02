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Nissan отправит в отставку три седана за три года
Бензиновые четырёхдверки теряют популярность
Новости
Nissan отзовет в России еще 100 000 машин из-за подушек безопасности
Новости
Nissan отправит в ремонт тысячу российских «Теан»
Новости
Nissan обновил американскую «Теану»
Nissan Teana
Как и зачем седан Nissan Teana сменил прописку на американскую
19 марта 2014, 20:25
Тест-драйв
Антон Ширяев
Nissan показал новую «Теану» для России
Седан нового поколения появится у дилеров 14 марта
27 февраля 2014, 15:06
Новости
Ефим Репин
24 февраля 2014, 21:25
Новый седан Nissan Teana доберется до России в марте
Новинка будет доступна с двумя бензиновыми моторами
2 сентября 2013, 18:38
Новую Nissan Teana начнут собирать под Петербургом в январе
Стали известны сроки запуска седана Teana нового поколения на российском заводе
Китайцы первыми увидели новый седан Nissan Teana
В КНР представили перелицованную версию американской "Альтимы"
27 февраля 2013, 15:49
Новости
Ефим Репин
5 сентября 2011, 19:12
В России начались продажи обновленного Nissan Teana
На российском рынке начались продажи обновленного седана Nissan Teana
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