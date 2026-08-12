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«Можно» без «зачем»: как российские водители создали грузовик «Валдай 45 Про»
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12 августа, 18:03
Обновленный Hongqi HS5 покажут на автосалоне в Чэнду
12 августа, 17:50
Под российской маркой Tenet выйдет конкурент Geely Monjaro
12 августа, 17:05
Geely выведет на рынок внедорожник в стиле Land Rover Defender
12 августа, 16:21
Россияне снова смогут заказать в такси «Волгу»
12 августа, 15:27
В продаже возник универсал ВАЗ-2104 с заводским спидометром в милях
12 августа, 15:01
«Китайцы» против «корейцев»: таксисты назвали самые надёжные автомобили
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Вместо «крузаков»: почему GAC S9 может заменить россиянам рамные «Тойоты»
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Из-за бензина «Евро-2» в России стали массово ломаться китайские машины
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